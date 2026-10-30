Điểm danh 25 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia qua các năm

Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cuộc thi kiến thức, mà còn là nguồn cảm hứng, động lực và là một phần ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người Việt Nam. Từ lần đầu phát sóng năm 1999 đến nay, chương trình trở thành sân chơi tri thức hàng đầu dành cho học sinh THPT Việt Nam. Đến nay, cuộc thi vinh danh 25 quán quân xuất sắc nhất.

Danh sách 25 quán quân Đường lên đỉnh Olympia đến hết năm 2025:

1. Trần Ngọc Minh - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

2. Phan Mạnh Tân - Trường THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.

3. Lương Phương Thảo - Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.

4. Võ Văn Dũng - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.

5. Đỗ Lâm Hoàng - Trường THPT Gò Vấp, TPHCM.

6. Lê Vũ Hoàng - Trường THPT số 1 Bố Trạch, Quảng Bình.

7. Lê Viết Hà - Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.

8. Huỳnh Anh Vũ - Trường THPT Tăng Bạt Hổ, Bình Định.

9. Hồ Ngọc Hân - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

10. Phan Minh Đức - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

11. Phạm Thị Ngọc Oanh - Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng.

12. Đặng Thái Hoàng - Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

13. Hoàng Thế Anh - Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Bắc Giang.

14. Nguyễn Trọng Nhân - Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang.

15. Văn Viết Đức - Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị.

16. Hồ Đắc Thanh Chương - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

17. Phan Đăng Nhật Minh - Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị.

18. Nguyễn Hoàng Cường - Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh.

19. Trần Thế Trung - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

20. Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

21. Nguyễn Hoàng Khánh - Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh.

22. Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình.

23. Lê Xuân Mạnh - Trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa.

24. Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.

25. Trần Bùi Bảo Khánh - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Trần Bùi Bảo Khánh (thứ 3 từ trái sang) là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia)

Huế và Quảng Ninh đang là 2 địa phương sở hữu số lượng quán quân nhiều nhất trong danh sách, mỗi tỉnh có 3 quán quân. Một số tỉnh, thành phố ghi dấu ấn với 2 nhà vô địch như Quảng Trị, Hà Nội, Vĩnh Long. Trong số 25 quán quân, có 4 thí sinh là nữ.

Năm nay, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 1/11 với sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, cúp kỷ niệm cùng phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.