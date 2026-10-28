'Điểm danh' 25 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia
Từ lần đầu phát sóng vào năm 1999 đến nay, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã tìm được 25 nhà vô địch xuất sắc giành vòng nguyệt quế.
Danh sách 25 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia từ năm 1999 đến năm 2025:
1. Trần Ngọc Minh - Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.
2. Phan Mạnh Tân - Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh.
3. Lương Phương Thảo - Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long.
4. Võ Văn Dũng - Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng.
5. Đỗ Lâm Hoàng - Trường Trung học phổ thông Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Lê Vũ Hoàng - Trường Trung học phổ thông số 1 Bố Trạch, Quảng Bình.
7. Lê Viết Hà - Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi.
8. Huỳnh Anh Vũ - Trường Trung học phổ thông Tăng Bạt Hổ, Bình Định.
9. Hồ Ngọc Hân - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế.
10. Phan Minh Đức - Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
11. Phạm Thị Ngọc Oanh - Trường Trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng.
12. Đặng Thái Hoàng - Trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh.
13. Hoàng Thế Anh - Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, Bắc Giang.
14. Nguyễn Trọng Nhân - Trường Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang, Tiền Giang.
15. Văn Viết Đức - Trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, Quảng Trị.
16. Hồ Đắc Thanh Chương - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế.
17. Phan Đăng Nhật Minh - Trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị.
18. Nguyễn Hoàng Cường - Trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh.
19. Trần Thế Trung - Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.
20. Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, Ninh Bình.
21. Nguyễn Hoàng Khánh - Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, Quảng Ninh.
22. Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình.
23. Lê Xuân Mạnh - Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa.
24. Võ Quang Phú Đức - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế.
25. Trần Bùi Bảo Khánh - Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.
Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh đang là 2 địa phương sở hữu số lượng quán quân nhiều nhất trong danh sách. Một số tỉnh, thành phố ghi dấu ấn với 2 nhà vô địch như Quảng Trị, Hà Nội, Vĩnh Long.
Trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia đến nay, chỉ có 4 nữ sinh từng giành vòng nguyệt quế của chương trình.
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 1/11 với sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/diem-danh-25-nha-vo-dich-duong-len-dinh-olympia-179261028091213543.htm