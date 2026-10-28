'Điểm danh' 25 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Trần Bùi Bảo Khánh (thứ 3 từ trái sang) là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Ảnh: Đan Thanh

Danh sách 25 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia từ năm 1999 đến năm 2025: 1. Trần Ngọc Minh - Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. 2. Phan Mạnh Tân - Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Hà Tĩnh, Hà Tĩnh. 3. Lương Phương Thảo - Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long. 4. Võ Văn Dũng - Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. 5. Đỗ Lâm Hoàng - Trường Trung học phổ thông Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Lê Vũ Hoàng - Trường Trung học phổ thông số 1 Bố Trạch, Quảng Bình. 7. Lê Viết Hà - Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi. 8. Huỳnh Anh Vũ - Trường Trung học phổ thông Tăng Bạt Hổ, Bình Định. 9. Hồ Ngọc Hân - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế. 10. Phan Minh Đức - Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. 11. Phạm Thị Ngọc Oanh - Trường Trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng. 12. Đặng Thái Hoàng - Trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh. 13. Hoàng Thế Anh - Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, Bắc Giang. 14. Nguyễn Trọng Nhân - Trường Trung học phổ thông chuyên Tiền Giang, Tiền Giang. 15. Văn Viết Đức - Trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị, Quảng Trị. 16. Hồ Đắc Thanh Chương - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế. 17. Phan Đăng Nhật Minh - Trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. 18. Nguyễn Hoàng Cường - Trường Trung học phổ thông Hòn Gai, Quảng Ninh. 19. Trần Thế Trung - Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. 20. Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, Ninh Bình. 21. Nguyễn Hoàng Khánh - Trường Trung học phổ thông Bạch Đằng, Quảng Ninh. 22. Đặng Lê Nguyên Vũ - Trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình. 23. Lê Xuân Mạnh - Trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa. 24. Võ Quang Phú Đức - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế, Thừa Thiên Huế. 25. Trần Bùi Bảo Khánh - Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Thừa Thiên Huế và Quảng Ninh đang là 2 địa phương sở hữu số lượng quán quân nhiều nhất trong danh sách. Một số tỉnh, thành phố ghi dấu ấn với 2 nhà vô địch như Quảng Trị, Hà Nội, Vĩnh Long.

Trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia đến nay, chỉ có 4 nữ sinh từng giành vòng nguyệt quế của chương trình.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 1/11 với sự góp mặt của 4 nhà leo núi: Trần Võ Gia Bảo, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).