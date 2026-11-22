Bốn đại diện Việt Nam: Bản sắc truyền thống, sức sống sáng tạo

Nước chủ nhà Việt Nam tham dự Liên hoan với bốn đơn vị, gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Đoàn Rồng Phương Nam thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM.

Các chương trình thể hiện sự phong phú của múa rối Việt Nam, từ rối nước, rối cạn, tích trò truyền thống đến những tìm tòi trong ngôn ngữ tạo hình, âm nhạc và kỹ thuật sân khấu.

Nhà hát Múa rối Việt Nam

Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến hai tác phẩm Nghêu, Sò, Ốc, Hến và Cảm xúc Long Thành. Trong đó, Cảm xúc Long Thành đưa khán giả trở về không gian Thăng Long – Hà Nội xưa, với nét thanh lịch của đất kinh kỳ, nhịp buôn bán và không khí lễ hội của 36 phố phường.

Tác phẩm do NSND Nguyễn Tiến Dũng đạo diễn. Sự hiện diện của hai tác phẩm cho thấy khả năng biểu đạt đa dạng của múa rối Việt Nam: vừa làm mới chất liệu sân khấu, văn học dân gian, vừa tái hiện chiều sâu lịch sử và đời sống văn hóa dân tộc bằng ngôn ngữ con rối.

Nhà hát Múa rối Thăng Long

Nhà hát Múa rối Thăng Long tham dự với trích đoạn Việc làng, được chuyển thể từ vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Bằng ngôn ngữ múa rối, chương trình phê phán những thói hư, tật xấu tồn tại trong xã hội phong kiến, đồng thời mang hơi thở sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tác phẩm do NSƯT Lê Thanh Tùng đạo diễn.

Việc chuyển thể một tích chèo quen thuộc sang nghệ thuật múa rối tiếp tục mở rộng đời sống của chất liệu sân khấu truyền thống, đồng thời tạo cơ hội để khán giả tiếp cận câu chuyện bằng một hình thức biểu đạt mới.

Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng

Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng mang tới vở múa rối Cổng làng, do NSƯT Hồng Hà đạo diễn. Là đơn vị nghệ thuật công lập của thành phố Hải Phòng, Nhà hát thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo tồn và lan tỏa các giá trị sân khấu truyền thống của đất Cảng.

Thông qua hình tượng cổng làng, chương trình góp thêm một sắc màu về không gian văn hóa làng quê Việt Nam trong cuộc hội ngộ nghệ thuật quốc tế tại Phú Quốc.

Đoàn Rồng Phương Nam, Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM

Đoàn Rồng Phương Nam thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM tham dự với vở rối nước Trước ngọn sóng. Tác phẩm ca ngợi những chiến sĩ Hải quân ngày đêm bảo vệ biển, đảo, gìn giữ hệ sinh thái biển và gắn bó với nhân dân.

Chương trình do Th.S Trần Văn Được đạo diễn. Với chất liệu rối nước, tác phẩm kết nối nghệ thuật truyền thống với câu chuyện đương đại về biển, đảo, môi trường và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Mười hai đoàn quốc tế, mười hai sắc màu nghệ thuật

Bên cạnh bốn đại diện Việt Nam, Liên hoan có sự tham gia của 12 đoàn nghệ thuật đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Úc, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào. Mỗi đoàn mang đến một cách tiếp cận khác nhau về chất liệu con rối, kỹ thuật điều khiển và phương thức kể chuyện.

Vương quốc Anh: The DaSilva Marionette Circus

The DaSilva Marionette Circus giới thiệu chương trình rối dây mang không khí vui nhộn, hướng tới công chúng gia đình. Chương trình được trình diễn bởi một cặp nghệ sĩ, khai thác khả năng chuyển động và biểu cảm của những con rối dây.

Sự xuất hiện của đoàn góp thêm sắc màu giải trí và gần gũi trong tổng thể các chương trình dự Liên hoan, đồng thời giới thiệu một hình thức biểu diễn rối dây có tính tương tác với khán giả.

Peru: Jose Navarro Theatre

Jose Navarro Theatre mang đến Ritual Scissors Dance, tác phẩm kết hợp nghệ thuật múa rối với điệu múa kéo truyền thống của Peru. Chương trình do nghệ sĩ Jose Navarro độc diễn.

Sự kết hợp này tạo nên cuộc gặp gỡ giữa chuyển động con rối với một hình thức múa truyền thống đặc trưng, qua đó giới thiệu tới khán giả những sắc màu văn hóa của vùng cao nguyên Peru.

Philippines: Lunaria Marionette Show

Lunaria Marionette Show tham dự với chương trình Elijah and His Marionettes. Nghệ sĩ trẻ Elijah Lunaria biểu diễn cùng những con rối dây và nghệ thuật nói tiếng bụng đặc trưng của đoàn.

Việc kết hợp rối dây với nói tiếng bụng tạo nên cuộc đối thoại giữa người nghệ sĩ và con rối, mở rộng khả năng kể chuyện và khắc họa nhân vật trên sân khấu.

Myanmar: Htwe Oo Myanmar Traditional Puppet Theatre

Htwe Oo Myanmar Traditional Puppet Theatre giới thiệu chương trình Yoke Thé Pwe. Tác phẩm trình diễn chuỗi điệu múa truyền thống thông qua nghệ thuật rối dây Yoke Thé, kết hợp âm nhạc và lối kể chuyện cổ của Myanmar.

Rối dây Myanmar là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Liên hoan. Những con rối với trang phục cầu kỳ được điều khiển bằng hệ thống dây, tái hiện chuyển động của các nhân vật và những điệu múa truyền thống. Đoàn cũng dự kiến trình diễn kỹ thuật điều khiển, giới thiệu cấu tạo con rối trong các hoạt động giao lưu với công chúng.

Úc: Sydney Puppet Theatre

Sydney Puppet Theatre mang tới Nella’s Wings, câu chuyện về một cô bé mơ ước được bay. Trong hành trình qua khu vườn, sa mạc và đại dương, khán giả trở thành một phần của câu chuyện, cùng “thổi hơi thở” cho đôi cánh của nhân vật.

Chương trình góp phần thể hiện khả năng kết hợp nhiều hình thức múa rối trong một không gian sân khấu giàu trí tưởng tượng, đồng thời đề cao sự tham gia của công chúng vào quá trình kể chuyện.

Indonesia: APA Indonesia – Sanggar UNINDRA

APA Indonesia – Sanggar UNINDRA tham dự với Kumbakarna Gugur – The Death of Kumbakarna. Đơn vị theo đuổi việc gìn giữ nghệ thuật rối bóng Wayang và mang tới Liên hoan một tích trò kinh điển trong sử thi Ramayana.

Thông qua ánh sáng, màn chiếu, âm nhạc và những hình rối được tạo tác công phu, nghệ thuật Wayang mở ra một thế giới biểu tượng gắn với truyền thống sử thi và đời sống tinh thần của Indonesia.

Hàn Quốc: EUMMA Puppet Theatre

EUMMA Puppet Theatre giới thiệu chuỗi tiết mục Where Is My Wife?, Spinning Beona, Isimi và Puppet Samulnori. Được thành lập năm 2016, đoàn tập trung bảo tồn và phát huy rối Deolmi, một loại hình thuộc nghệ thuật biểu diễn Namsadang Nori của Hàn Quốc.

Điểm đặc sắc trong chương trình của đoàn là sự kết hợp giữa rối gỗ, chuyển động hình thể và âm nhạc truyền thống. Bên cạnh biểu diễn, đoàn còn dự kiến trưng bày rối gỗ, tạo điều kiện để khán giả tìm hiểu thêm về cấu tạo và thẩm mỹ của loại hình này.

Thái Lan: Joe Louis Traditional Thai Puppet Theatre

Joe Louis Traditional Thai Puppet Theatre mang tới The Adventure of Hanuman. Điểm đặc trưng của loại hình biểu diễn này là ba nghệ sĩ cùng phối hợp để điều khiển một con rối, tạo nên những chuyển động uyển chuyển, đồng bộ.

Mỗi nghệ sĩ đảm nhiệm một phần chuyển động nhưng phải phối hợp như một cơ thể thống nhất. Trong khuôn khổ Liên hoan, đoàn dự kiến tổ chức masterclass về kỹ thuật ba nghệ sĩ điều khiển một con rối, qua đó chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với khán giả và đồng nghiệp quốc tế.

Singapore: Paper Monkey Theatre

Paper Monkey Theatre tham dự với The Web of Deceit, lấy cảm hứng từ một tình tiết trong Tây Du Ký. Trong câu chuyện, thầy trò Đường Tăng mắc bẫy Nhện tinh và Tôn Ngộ Không phải tìm cách giải cứu.

Bằng nghệ thuật rối tay và cách kể chuyện đương đại, đoàn làm mới một câu chuyện quen thuộc của văn hóa châu Á, hướng đến khả năng tiếp cận của nhiều nhóm khán giả.

Malaysia: PuppetKu’s Theatre và Đại học Sư phạm Sultan Idris

PuppetKu’s Theatre phối hợp với Đại học Sư phạm Sultan Idris mang đến Malaysia in Motion 2026. Chương trình giới thiệu các điệu múa, âm nhạc và trang phục truyền thống, qua đó tôn vinh sự đa dạng và hòa hợp văn hóa của Malaysia.

Ngoài chương trình biểu diễn, đoàn dự kiến tổ chức workshop sáng tạo và làm rối bóng giấy Wayang Kulit. Người tham gia có thể tiếp cận loại hình nghệ thuật này qua các công đoạn thiết kế, tô màu, cắt và lắp ráp con rối.

Ai Cập: Cairo Puppet Theatre

Cairo Puppet Theatre tham dự với Zat and the Red Dress. Tác phẩm kể lại một câu chuyện cổ tích theo cách tiếp cận đương đại, đồng thời cảnh báo trẻ em về những nguy cơ trên mạng xã hội và việc chia sẻ thông tin cá nhân.

Thông qua ngôn ngữ múa rối, tác phẩm kết nối cấu trúc truyện cổ tích với một vấn đề của đời sống hiện nay. Đoàn cũng dự kiến giới thiệu nghệ thuật rối Aragoz và trưng bày các nhân vật trong tác phẩm.

Lào: Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào, Bộ phận Múa rối

Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Lào tham dự với tác phẩm The Cost of Carelessness. Chương trình truyền tải thông điệp “Sự bất cẩn là gốc rễ của những mất mát khôn lường”, hướng tới bảo vệ môi trường thông qua những con rối làm từ vật liệu tái chế.

Việc sử dụng vật liệu tái chế vừa tạo nên ngôn ngữ tạo hình riêng, vừa gắn phương thức chế tác con rối với nội dung bảo vệ môi trường mà tác phẩm muốn chuyển tải.

Một sân khấu, nhiều truyền thống múa rối

Sự hội tụ của 16 đoàn nghệ thuật mang đến một phổ loại hình rộng, từ rối nước Việt Nam, rối dây Myanmar, Philippines và Vương quốc Anh; rối tay Singapore; rối gỗ Hàn Quốc; rối bóng Indonesia và Úc; kỹ thuật phối hợp ba nghệ sĩ của Thái Lan đến những hình thức kết hợp múa truyền thống, âm nhạc trực tiếp, kể chuyện và nghệ thuật hình thể.

Mỗi chương trình không chỉ giới thiệu kỹ thuật điều khiển con rối mà còn mang theo những câu chuyện về lịch sử, đời sống, phong tục, di sản và các vấn đề đương đại của từng quốc gia. Sự khác biệt về chất liệu, tạo hình và phương thức biểu đạt trở thành nền tảng cho giao lưu, học hỏi giữa các nghệ sĩ.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Liên hoan còn tổ chức workshop, masterclass, trưng bày con rối và các hoạt động giao lưu. Công chúng có cơ hội khám phá kỹ thuật rối dây Myanmar, làm rối bóng giấy Wayang Kulit của Malaysia, trải nghiệm múa rối kết hợp múa kéo Peru, tìm hiểu nghệ thuật Aragoz của Ai Cập, xem trưng bày rối gỗ Hàn Quốc và tiếp cận kỹ thuật điều khiển rối của Thái Lan.

Với quy mô 16 đoàn nghệ thuật đến từ 13 quốc gia, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 tạo nên không gian hội tụ của nhiều truyền thống sân khấu. Thông qua biểu diễn và trải nghiệm trực tiếp, Liên hoan góp phần đưa nghệ thuật múa rối đến gần công chúng, tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam, Phú Quốc tới bạn bè quốc tế.

Liên hoan Múa rối quốc tế - 2026 Chủ đề: Tài hoa kết nối năm châu Chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phối hợp tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chủ trì thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn Đơn vị phối hợp: Cục Hợp tác quốc tế; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Thời gian: 25.11 – 5.12.2026 Địa điểm: Nhà hát À Ơi, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), Phú Quốc, tỉnh An Giang Quy mô: 16 đoàn nghệ thuật (04 đoàn Việt Nam, 12 đoàn quốc tế), đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục Loại hình nghệ thuật: Rối nước, rối dây, rối que, rối tay, rối bóng, rối gỗ, rối biểu diễn trên bàn và các hình thức kết hợp nghệ thuật sân khấu khác...