Điểm danh 12 ngân hàng Việt Nam có tỉ lệ sở hữu nước ngoài trên 10%

Ngày 26/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong đó, xét riêng các ngân hàng, đã có tới 12 ngân hàng sở hữu vốn đầu tư nước ngoài trên 10%.

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Trong đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) có cổ đông chiến lược MUFG Bank của Nhật Bản, nắm 19,73% vốn điều lệ. Ngoài ra, IFC Capitalization (Equity) Fund, L.P. cũng được ghi nhận sở hữu cổ phần tại ngân hàng.

Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, HOSE: ACB), các quỹ đầu tư nước ngoài như Smallcap World Fund, Inc. và nhóm quỹ Dragon Capital được ghi nhận sở hữu cổ phần tại ngân hàng, với tỉ lệ nắm giữ của một số tổ chức ở mức khoảng 2–3% theo dữ liệu công bố trước đó.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) có tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài khoảng 22,32% theo thông tin tổng hợp. Trong đó, UBS AG London Branch từng được ghi nhận nắm 3,83% cổ phần.

Tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB), cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC, Nhật Bản) nắm 15% vốn điều lệ. Tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng đạt khoảng 22,13%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) có tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài khoảng 21,75%. Nhóm cổ đông SBI Ven Holdings Pte. Ltd. của Singapore và những người có liên quan được ghi nhận nắm khoảng 20% vốn. Trước đây, PYN Elite Fund (quỹ đến từ Phần Lan) từng nắm giữ đến 4,7% vốn và International Finance Corporation (IFC - thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) là cổ đông từ năm 2016, tuy nhiên các quỹ này đã giảm tỉ lệ sở hữu hoặc không còn nằm trong danh sách cổ đông lớn nắm trên 1% vốn của TPBank trong các đợt công bố gần đây

Với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB), tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài đạt khoảng 20% theo dữ liệu ngày 26/10/2026. Hiện ngân hàng này vẫn chưa công bố danh sách thông tin về các cổ đông nước ngoài nắm giữ trên 1% cổ phần.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) có cổ đông chiến lược Mizuho Bank của Nhật Bản, nắm 15% vốn điều lệ theo báo cáo thường niên năm 2025. Tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Vietcombank đạt khoảng 19,84%.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HOSE: HDB), tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài đạt khoảng 19,27%. Ngân hàng hiện có hơn 156-166 tổ chức nước ngoài và hơn 632 cá nhân nước ngoài nắm giữ cổ phiếu, chiếm tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài nằm trong giới hạn cho phép.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, HOSE: OCB) có tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài khoảng 19,05%. Thông tin được ghi nhận, Aozora Bank của Nhật Bản từng là cổ đông chiến lược của ngân hàng, với tỉ lệ sở hữu vào khoảng 15%.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) có cổ đông chiến lược KEB Hana Bank của Hàn Quốc, nắm khoảng 15% vốn điều lệ. Tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại BIDV đạt khoảng 17,39%.

Tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCOM: ABB), Maybank của Malaysia là cổ đông nước ngoài đáng chú ý. Theo thông tin được công bố, Maybank nắm khoảng 12,14% vốn. Tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại ABBank đạt khoảng 12,53% theo dữ liệu VSDC.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, HOSE: STB) có tổng tỉ lệ sở hữu nước ngoài khoảng 10,50%. Theo đó, Pyn Elite Fund của Phần Lan từng được ghi nhận nắm 5,64% cổ phần.