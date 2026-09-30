Điểm đáng lưu ý trong kỳ chi trả lương hưu tháng 10/2026

BHXH Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và Bưu điện Việt Nam tăng cường chấn chỉnh, kiểm soát việc chi trả các chế độ BHXH, trong đó có chi trả lương hưu.

Theo BHXH Việt Nam, một số tồn tại cần tập trung chấn chỉnh gồm: Việc kiểm soát ủy quyền có nơi chưa chặt chẽ; còn trường hợp chưa lưu đầy đủ chữ ký mẫu, hình ảnh của người hưởng, người được ủy quyền hoặc chưa đối chiếu đầy đủ khi chi trả; nhân viên chi trả còn kết hợp bán hàng, thu nợ, ký nhận thay người hưởng. Công tác rà soát, cập nhật biến động người hưởng ở một số địa bàn chưa kịp thời…

Chi trả lương hưu cho người hưởng.

Trong năm 2025, toàn quốc có 12.449 trường hợp phải thu hồi số tiền hưởng sai do bưu điện báo giảm chậm. Tính đến tháng 8/2026, cả nước còn 947.989 người hưởng có thông tin chưa khớp với thông tin trên căn cước công dân (CCCD), chưa cập nhật số CCCD. Đây là những nội dung cần tiếp tục được rà soát, xử lý để nâng cao chất lượng quản lý người hưởng và hạn chế phát sinh chi trả sai.

Khi thực hiện chi trả, nhân viên phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin ủy quyền, đối chiếu hình ảnh và chữ ký của người hưởng, người được ủy quyền; kiểm soát tính hợp lệ của văn bản ủy quyền và không thực hiện chi trả cho người lĩnh thay khi không có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đã hết hạn.

BHXH Việt Nam đồng thời yêu cầu nhân viên chi trả của cơ quan bưu điện không được ký thay, nhận hộ các chế độ BHXH, TCTN; trường hợp cố tình vi phạm để xảy ra thất thoát, lãng phí, khiếu kiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không được khấu trừ trực tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN của người hưởng để thu hồi khoản vay nợ ngân hàng

Điểm đáng lưu ý thứ 2 trong kỳ chi trả lương hưu này là người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản trên VNeID. Theo đó, Nghị định số 320/2026/NĐ-CPcủa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, đã bổ sung nội dung mới liên quan đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử.

Theo đó, từ ngày 28/9/2026, khi quy định có hiệu lực, người dân thuộc diện được hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là lần đầu quy định về Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Theo Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, Tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.