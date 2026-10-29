Điểm đặc biệt trên báo cáo tài chính của chuỗi cầm đồ F88

Trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sản xuất, thương mại thông thường, việc lợi nhuận ròng phụ thuộc lớn vào doanh thu tài chính hoặc lợi nhuận khác thay vì hoạt động cốt lõi thường là tín hiệu cảnh báo đối với nhà đầu tư. Các khoản thu này có thể đến từ những giao dịch bất thường, không lặp lại thường xuyên hoặc thậm chí là thủ thuật làm đẹp số liệu.

Tuy nhiên, CTCP Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) lại có đặc thù khác biệt khi cung cấp dịch vụ cho vay cầm đồ, thu lãi và phí từ khách hàng, đồng thời chịu chi phí vốn và rủi ro nợ xấu. Dù hoạt động có điểm tương đồng với các tổ chức tín dụng, báo cáo tài chính của F88 vẫn được trình bày theo mẫu áp dụng cho doanh nghiệp thông thường.

Do đó, trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty, nếu loại trừ hai khoản mục "Doanh thu tài chính" và "Thu nhập khác", phần lớn lợi nhuận các quý từ trước đến nay của doanh nghiệp đều mang giá trị âm.

Theo báo cáo tài chính quý III, 9 tháng đầu năm 2026 và văn bản giải trình biến động lợi nhuận vừa công bố, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng của F88 đạt 1.086,9 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 96% kế hoạch năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả này chủ yếu đến từ việc doanh thu tăng nhanh hơn chi phí. Cụ thể, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 59,3% lên mức 3.459,9 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp tăng 48,6% lên 1.295,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 747,8 tỷ đồng, tăng 38,9% trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 22,5%. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 430 tỷ đồng thu nhập khác, tăng 15% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Giải trình về đà tăng trưởng lợi nhuận, F88 cho biết hoạt động cho vay cầm đồ tiếp tục mở rộng quy mô với doanh thu lũy kế 9 tháng đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 52,4%. Tổng mức giải ngân cho vay trong kỳ đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2026, dư nợ ròng của công ty đạt gần 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ và tăng 32,2% so với đầu năm. Chỉ tiêu này bao gồm cả các khoản vay do ngân hàng đối tác giải ngân mà tại đó F88 cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm, hưởng phí dịch vụ và chịu rủi ro tín dụng liên quan.

Song song với hoạt động cho vay, mảng phân phối bảo hiểm cũng tăng trưởng mạnh khi mang về 582,9 tỷ đồng doanh thu lũy kế 9 tháng, tăng 74,6%. Riêng trong quý III/2026, tổng số hợp đồng bảo hiểm được phân phối đạt gần 575.000 hợp đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, trong đó số lượng hợp đồng bảo hiểm độc lập qua kênh Ngôi Nhà Xanh (NNX) tăng khoảng 3,6 lần.

Cùng với việc mở rộng kinh doanh, hiệu quả quản trị chi phí của doanh nghiệp cũng ghi nhận sự cải thiện. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí hoạt động (chưa bao gồm chi phí dự phòng rủi ro) ở mức 1.818 tỷ đồng, giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 10,3 điểm phần trăm, từ mức 53,3% của cùng kỳ năm 2025 xuống còn 43%.

Về công tác quản trị rủi ro, đại diện F88 cho biết doanh nghiệp áp dụng chính sách dự phòng thận trọng bằng cách xóa khỏi hạch toán nội bảng và chuyển sang theo dõi ngoại bảng đối với các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày trở lên hoặc xác định không có khả năng thu hồi.

Đồng thời, công ty liên tục điều chỉnh chính sách theo từng nhóm khách hàng và địa bàn, theo dõi chỉ báo rủi ro sớm cũng như nâng cao chất lượng thẩm định, thu hồi nợ để duy trì hiệu quả bền vững khi mở rộng quy mô.

Về danh mục đầu tư tài chính, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của F88 ghi nhận 6.890,8 tỷ đồng, tăng 18,7% so với đầu năm.

Cơ cấu này chủ yếu là các khoản phải thu cho vay của công ty con là Công ty F88 Kinh doanh với 6.620,6 tỷ đồng, tăng 17,6%.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang có 190,6 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng (gồm 106 tỷ đồng tại Vietcombank, 50 tỷ đồng tại MB, 34,07 tỷ đồng tại ACB...) và nắm giữ 20 tỷ đồng trái phiếu do Chứng khoán SHS phát hành.