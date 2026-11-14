Điểm đặc biệt ở lô trái phiếu 100 tỷ đồng của Điện Máy Xanh

15 lãnh đạo Điện Máy Xanh tham gia mua lô trái phiếu 100 tỷ đồng của doanh nghiệp. Ảnh: DMX.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) vừa công bố thông tin bất thường về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung hình thức bảo đảm của trái phiếu và một số nội dung khác trong phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ đã được thông qua ngày 29/10.

Theo phương án phát hành, Điện Máy Xanh dự kiến chào bán 1.000 trái phiếu với tổng giá trị 100 tỷ đồng, thời gian triển khai từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Số tiền thu về sẽ được sử dụng để thanh toán một phần nghĩa vụ nợ phát sinh từ khoản vay tại MUFG Bank, Ltd. - chi nhánh TP.HCM.

Đáng chú ý, toàn bộ lô trái phiếu dự kiến được phân phối cho 15 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Khối lượng đăng ký mua thấp nhất là 12 trái phiếu, trong khi mức cao nhất lên tới 395 trái phiếu.

Trong đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng giám đốc Điện Máy Xanh - đăng ký mua 395 trái phiếu, tương đương 39,5% tổng lượng phát hành. Đây cũng là cá nhân mua nhiều nhất trong đợt phát hành này.

Trái phiếu mà Điện Máy Xanh phát hành thuộc loại không chuyển đổi, kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được ngân hàng bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc, lãi. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Giá phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền của chứng quyền ban đầu được xác định ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu, Điện Máy Xanh vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/12. Với gần 1,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 2.500 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.

Hiện CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) là cổ đông lớn nhất tại Điện Máy Xanh, sở hữu gần 86% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, MWG dự kiến nhận về gần 2.200 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức sắp tới.

Trước đó hồi tháng 8, MWG cũng đã nhận hơn 4.300 tỷ đồng cổ tức năm 2025 từ Điện Máy Xanh với tỷ lệ chi trả 40%. Như vậy, tính cả đợt tạm ứng sắp tới, tổng số tiền cổ tức MWG nhận từ công ty con sẽ vào khoảng 6.500 tỷ đồng.

Việc Điện Máy Xanh liên tục chi trả cổ tức diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu doanh nghiệp đạt 99.460 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 81% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.701 tỷ đồng, vượt mục tiêu cả năm 7.350 tỷ đồng.

Tại phiên họp bất thường cuối tháng trước, Điện Máy Xanh dự báo lợi nhuận năm 2026 đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 83% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng đưa ra phương án chi trả cổ tức tiền mặt năm nay tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ.

Trong chiến lược đến năm 2030, Điện Máy Xanh kỳ vọng doanh thu tăng trưởng kép khoảng 11% mỗi năm, trong khi lợi nhuận tăng khoảng 16%. Qua đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 13.000 tỷ đồng, gấp đôi mức thực hiện năm 2025.