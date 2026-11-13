Điểm cộng tuyển sinh đại học sẽ dừng từ năm 2028

Điểm cộng tuyển sinh đại học còn được áp dụng trong năm 2027

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh, đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học và sau đại học.

Một trong những nội dung đáng chú ý là lộ trình chấm dứt việc sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. Theo quy định chuyển tiếp, các cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027.

Tuy nhiên, tổng điểm cộng không được vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30. Các cơ sở đào tạo cũng phải giải trình về việc sử dụng điểm cộng trong phương thức tuyển sinh.

Từ năm tuyển sinh 2028, các trường không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. Như vậy, thí sinh cần lưu ý mốc thời gian này khi chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn phương thức xét tuyển đại học trong những năm tới.

Giảm số phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027

Bên cạnh việc bỏ điểm cộng, Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT còn quy định giới hạn số phương thức tuyển sinh mà các cơ sở đào tạo được sử dụng.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học.

Theo đó, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với từng chương trình, hình thức đào tạo, số phương thức được giới hạn tối đa 3 từ năm 2027 và giảm xuống còn 2 từ năm 2028. Quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Các trường phải quy định cụ thể trọng số tính điểm của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển và cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển. Thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển phải được bảo đảm quyền lợi như nhau, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Thông tư cũng yêu cầu cơ sở đào tạo công bố và thực hiện đúng cam kết về thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào và quy tắc quy đổi độ lệch điểm.

Mở rộng đối tượng dự tuyển từ trung học nghề

Một điểm mới khác là bổ sung người tốt nghiệp trung học nghề (THN) của Việt Nam hoặc nước ngoài được công nhận tương đương với trung học nghề của Việt Nam vào nhóm đối tượng dự tuyển đại học, nếu thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển.

Đối với thí sinh tốt nghiệp trung học nghề, yêu cầu đầu vào được quy định theo từng nhóm chương trình đào tạo.

Cụ thể, người dự tuyển vào chương trình đào tạo giáo viên, lĩnh vực pháp luật và lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề phải có kết quả trung bình chung học tập 3 năm của chương trình trung học nghề xếp loại từ giỏi trở lên, đồng thời đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm.

Với các chương trình đào tạo còn lại, người dự tuyển phải có kết quả học tập 3 năm xếp loại từ khá trở lên, đồng thời đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo và ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định.

Ngoài ra, Thông tư yêu cầu các trường khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm hồ sơ, thủ tục hành chính từ đăng ký xét tuyển đến nhập học. Thí sinh không phải bổ sung giấy tờ, chứng chỉ, kết quả đã có đầy đủ và hợp lệ trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp cần cập nhật hoặc xác minh theo quy định.

Đáng chú ý, cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng ký và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/11/2026; riêng các điều khoản sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.