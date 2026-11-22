Thiết lập nền tảng thể chất, giấc ngủ và thói quen đọc tài liệu kinh tế

Trong cuốn sách The Billion Dollar Secret (20 Principles of Billionaire Wealth and Success), chuyên gia về tâm lý học khởi nghiệp Rafael Badziag nhận định về lâu dài, hệ thống thói quen sẽ quyết định tương lai của mỗi cá nhân và không ai có thể xây dựng sự giàu có nếu thiếu nền tảng vững chắc. Kết quả từ 21 cuộc phỏng vấn các tỷ phú cho thấy điểm tương đồng lớn nhất giữa họ là chủ động đầu tư vào hai trụ cột cơ bản gồm sức khỏe thể chất và năng lực trí tuệ, coi đây là điều kiện tiên quyết để duy trì hiệu suất điều hành doanh nghiệp trong thời gian dài.

Về nhịp sinh học, phần lớn các tỷ phú duy trì thói quen đi ngủ sớm và thức dậy sớm một cách đều đặn hàng ngày, bao gồm cả ngày cuối tuần. Việc khởi đầu ngày mới bằng vận động thể chất và bữa sáng lành mạnh giúp tối ưu năng lượng làm việc. Nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận nhóm người thường xuyên dậy sớm có khả năng lập kế hoạch tốt hơn, thiết lập mục tiêu và lộ trình thực thi chi tiết hơn. Ở khía cạnh nghỉ ngơi, dù các tỷ phú vẫn có thể xử lý công việc khi chỉ ngủ từ 3 đến 4 giờ trong những giai đoạn cần thiết, đa số vẫn duy trì thời lượng ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm để đạt hiệu suất nhận thức cao nhất, tránh các hệ lụy từ tình trạng thiếu ngủ như bệnh lý mãn tính, suy giảm nhận thức và phản ứng chậm.

Chăm sóc sức khỏe được nhóm doanh nhân này quản trị như một tài sản dài hạn. Theo một khảo sát về mức độ vận động trong giai đoạn đại dịch Covid 19, tỷ lệ hoạt động thể chất từng sụt giảm đáng kể từ 83% xuống 50% ở nam giới và từ 46% xuống 31% ở nữ giới. Nhận thức rõ tiền bạc hay thành tựu kinh doanh không thể bù đắp cho sự suy giảm thể lực, đa số tỷ phú duy trì lịch tập thể dục thường xuyên, kết hợp thực hành thiền định và chế độ dinh dưỡng khoa học.

Trên nền tảng thể chất ổn định, thói quen đọc sách và cập nhật thông tin kinh tế giữ vai trò trung tâm trong quá trình nâng cao năng lực ra quyết định. Nhiều tỷ phú như Warren Buffett và Mark Zuckerberg đều coi sách là nguồn tri thức quan trọng nhất. Mark Zuckerberg từng thường xuyên chia sẻ các tựa sách yêu thích trên Facebook, trải rộng từ tự truyện đến các tác phẩm kinh điển. Không dừng ở sách in, nhóm tỷ phú còn duy trì việc đọc thường xuyên các ấn phẩm chuyên sâu về kinh doanh và tài chính quốc tế như The Economist, Bloomberg và Financial Times để theo sát biến động thị trường.

Kỷ luật tự giác cao và ba nguyên tắc kiểm soát hành vi cá nhân

Bên cạnh chế độ sinh hoạt khoa học, tính kỷ luật và tinh thần tự giác ở mức cao là đặc điểm phổ biến ở giới tỷ phú. Họ thiết lập các tiêu chuẩn khắt khe cho bản thân cũng như đội ngũ xung quanh, duy trì cường độ luyện tập đều đặn để làm chủ kỹ năng chuyên môn và chủ động hạn chế các yếu tố gây xao nhãng cản trở tiến độ công việc.

Theo phân tích về phương pháp rèn luyện tính tự giác, nguyên tắc đầu tiên là nhận diện chính xác điểm yếu của bản thân. Thay vì né tránh hoặc tìm lý do bao biện, mỗi cá nhân cần thẳng thắn xác định các thói quen tiêu tốn thời gian và sức khỏe như lạm dụng mạng xã hội và nền tảng giải trí gồm Facebook, X (tiền thân là Twitter), YouTube, Netflix hoặc tiêu thụ thực phẩm thiếu lành mạnh. Việc gọi tên đúng nguyên nhân là bước mở đầu để xử lý triệt để các yếu điểm.

Nguyên tắc thứ hai là loại bỏ những nhu cầu không cần thiết và kiểm soát hành vi chi tiêu theo cảm xúc. Trước các quyết định mua sắm hoặc chương trình khuyến mãi, người rèn luyện kỷ luật cần tự đặt câu hỏi đánh giá rõ món đồ đó là nhu cầu thiết yếu hay mong muốn nhất thời, thời gian sử dụng dài hạn ra sao và mức giá có tương xứng với giá trị thực tế hay không. Khả năng từ chối các cám dỗ tiêu dùng ngắn hạn phản ánh trực tiếp sự cải thiện về ý thức kỷ luật cá nhân.

Nguyên tắc thứ ba tập trung vào việc điều chỉnh nhận thức đối với sức mạnh ý chí. Một nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy sức mạnh ý chí chịu sự chi phối lớn từ hệ thống niềm tin và giá trị của mỗi người. Nếu một cá nhân tin rằng ý chí của bản thân có giới hạn và không đủ mạnh, suy nghĩ này sẽ trực tiếp kìm hãm khả năng vượt qua khó khăn; ngược lại, thay đổi niềm tin nền tảng sẽ mở rộng năng lực thực thi mục tiêu. Dù yếu tố may mắn vẫn có vai trò nhất định trong hành trình đạt đến khối tài sản lớn của các tỷ phú, thực tế quản trị và khảo sát cho thấy thành quả dài hạn trước hết là kết quả của tư duy kỷ luật và quá trình thực hành bền bỉ mỗi ngày.