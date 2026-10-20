Điểm chung bất ngờ của Steven Nguyễn và Tuấn Trần

Steven Nguyễn (tên thật Nguyễn Huy, sinh năm 1991) và Tuấn Trần (tên thật Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992) đang có vị trí đáng chú ý trong thế hệ diễn viên nam của điện ảnh Việt. Theo số liệu được tổng hợp, doanh thu các phim có sự tham gia của Steven Nguyễn đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, trong khi tổng doanh thu những tác phẩm Tuấn Trần đóng chính đã vượt 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là hành trình làm nghề không giống nhau của hai diễn viên.

Trước khi được khán giả đại chúng biết đến, Steven Nguyễn từng có nhiều năm hoạt động với web-drama, nổi bật là Bi Long đại ca. Nam diễn viên gây dựng hình ảnh qua những nhân vật gai góc, có khả năng hành động và thường mang màu sắc giang hồ. Dù sở hữu ngoại hình phù hợp với dòng phim này, anh vẫn mất nhiều thời gian tìm kiếm cơ hội trên màn ảnh rộng, từng làm công việc soát vé sân khấu để trang trải cuộc sống. Mưa Đỏ (2025) trở thành bước ngoặt lớn khi vai trung úy Nguyễn Phúc Quang giúp anh tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa tên tuổi đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Steven Nguyễn và Tuấn Trần đều có bước ngoặt sự nghiệp sau thời gian dài tích lũy kinh nghiệm.

Trong khi đó, Tuấn Trần có cơ hội đảm nhận vai nam chính điện ảnh từ khá sớm với Lời Nguyền Gia Tộc (2017), bộ phim kinh dị do Đặng Thái Huyền đạo diễn. Khi ấy, anh vẫn là gương mặt trẻ, chưa có vị thế vững chắc trong ngành. Vai diễn này mở ra cơ hội để Tuấn Trần tiếp tục theo đuổi điện ảnh, nhưng phải đến Bố Già (2021), tên tuổi anh mới thực sự bứt phá. Hóa thân thành Quắn, nhân vật có nhiều mâu thuẫn trong mối quan hệ với người cha, nam diễn viên cho thấy khả năng thể hiện tâm lý và cảm xúc, tạo tiền đề cho chuỗi thành công tiếp theo.

Điểm chung đáng chú ý nằm ở việc cả hai đều có mối liên hệ với đạo diễn Đặng Thái Huyền trong những vai diễn điện ảnh quan trọng. Nếu Lời Nguyền Gia Tộc là một trong những bước khởi đầu của Tuấn Trần trên màn ảnh rộng, Mưa Đỏ lại đánh dấu thời điểm Steven Nguyễn thực sự bứt phá. Dù khác nhau về thời điểm và hoàn cảnh, hai tác phẩm đều gắn với giai đoạn chuyển mình trong sự nghiệp của mỗi diễn viên.

Steven Nguyễn bứt phá mạnh mẽ sau vai diễn gây tiếng vang trong Mưa Đỏ. Ảnh: FBNV

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong Trại Buôn Người (2026), đảm nhận vai Trần Duy Ny với hình tượng khác biệt so với nhân vật Quang. Từ người lính mang nhiều giằng xé đến chàng trai miền Tây bị cuốn vào hành trình sinh tồn, anh có thêm cơ hội thể hiện những trạng thái tâm lý đa dạng. Nam diễn viên cũng đứng trước thử thách thoát khỏi hình ảnh hành động, gai góc vốn giúp mình tạo dấu ấn ban đầu.

Với Tuấn Trần, thành công của Bố Già được nối tiếp bằng Đất Rừng Phương Nam, Mai, Làm Giàu Với Ma, Mang Mẹ Đi Bỏ và Báu Vật Trời Cho. Các vai diễn cho thấy nỗ lực mở rộng màu sắc diễn xuất, từ hài hước, tâm lý gia đình đến những nhân vật có hoàn cảnh và tính cách khác biệt. Anh cũng tiếp tục thử sức với dòng phim huyền sử qua Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Tuấn Trần khẳng định vị trí qua loạt phim điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Từ những xuất phát điểm khác nhau, Steven Nguyễn và Tuấn Trần đều cho thấy thành công phòng vé không đến chỉ nhờ ngoại hình hay một vai diễn gây chú ý. Quá trình tích lũy kinh nghiệm, kiên trì theo đuổi nghề và khả năng thích nghi với những dạng nhân vật mới mới là yếu tố giúp họ tiến xa. Khi đã có những tác phẩm tạo tiếng vang, thử thách tiếp theo của cả hai là duy trì sức hút, đồng thời chứng minh năng lực diễn xuất vượt khỏi những hình tượng từng làm nên tên tuổi.