Điểm chung bất ngờ của 2 cô gái vừa đoạt giải cao nhất ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng. Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang (sinh năm 2006, Hà Nội) giành vương miện. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh (sinh năm 2006, TPHCM), Á hậu 2 là Lê Phương Nghi (Gia Lai).

Ở phần thi trang phục dạ hội, 2 người đẹp giành 2 ngôi vị cao nhất cùng chọn thiết kế của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Đây là lần hiếm hoi một nhà thiết kế có trang phục xuất hiện trên người cả hoa hậu lẫn á hậu 1 trong cùng một đêm chung kết.

Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026:

Váy trắng ngọc trai của tân hoa hậu

Nguyễn Yến Trang cao 1,71m, số đo 3 vòng 79-58-88cm, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trong đêm đăng quang, cô mặc chiếc váy tông trắng ánh bạc. Thân váy may ôm sát, giúp tôn chiều cao và đường cong cơ thể, được phủ pha lê và ngọc trai đính kết theo bố cục đối xứng.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần choàng phía sau, dựng phom bằng những lớp bèo xếp phồng tạo khối lớn. Trên sân khấu ngoài trời, chi tiết này giúp tổng thể trang phục nổi bật mỗi khi thí sinh di chuyển và xoay người.

Tân hoa hậu Nguyễn Yến Trang trong thiết kế trắng ngọc trai.

Ở phần thi ứng xử, Yến Trang nhận câu hỏi về vẻ đẹp hòa bình của đất nước và cách lan tỏa vẻ đẹp ấy tới bạn bè quốc tế. Cô bày tỏ sự biết ơn khi được sống tại một đất nước hòa bình trong lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn đối mặt chiến tranh rồi khép lại phần trả lời bằng câu nói: “Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam”.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh trong thiết kế hồng pastel.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), chọn hướng đi mềm mại hơn. Cô diện thiết kế hồng pastel với phần corset (áo nịt định hình) cúp ngực ôm sát, phủ họa tiết đính kết tỉ mỉ. Hai bên hông là những tầng voan bản lớn xếp lớp, gợi hình cánh hoa đang bung nở, tạo cảm giác bay bổng cho tổng thể.

8 thiết kế trên sân khấu chung kết

Ngoài Top 2, đêm chung kết với 8 thiết kế của Nguyễn Minh Tuấn được các thí sinh lựa chọn. Trong đó, 5 bộ đồng hành cùng các người đẹp lọt Top 10 và 3 bộ có mặt ở Top 5 chung cuộc.

Bên cạnh Yến Trang và Khánh Linh, gương mặt thứ 3 trong Top 5 mặc váy của anh là Đinh Hoàng Gia Linh. Người đẹp cao 1,73m, có năng khiếu chơi đàn, ca hát và viết lách.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trong thiết kế của NTK Nguyễn Minh Tuấn.

Nguyễn Minh Tuấn tốt nghiệp thủ khoa ngành thiết kế thời trang, có hơn 10 năm làm nghề và gắn bó lâu năm với các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2021, anh thực hiện 3 bộ trang phục cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021, trong đó có chiếc váy dạ hội cô mặc trong khoảnh khắc đăng quang. Tại bán kết Miss Grand International 2023 tổ chức ở Việt Nam, 12 thí sinh quốc tế chọn váy dạ hội của anh.

Ảnh: NVCC, video: VTV