Điểm chung 2 phim cổ trang của Điền Hi Vi năm 2026: Chồng tướng quân, kết bị chê

Điểm chung từ 2 "anh chồng" màn ảnh của Điền Hi Vi

Điểm chung đầu tiên trong vai chính của Điền Hi Vi ở Trục Ngọc (vai Phàn Trường Ngọc) và Gả Kim Thoa (vai Ngụy Nhiêu/A Sửu) là thời gian đầu gặp nam chính đều trong trạng thái "thừa sống thiếu chết".

Thủ vai Lục Trạc - Tạ Chinh đều là 2 nam thần của thế hệ sinh sau 1995 của C-Biz, Diêm An - Trương Lăng Hách.

Phàn Trường Ngọc cứu Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) khi thấy chàng còn chút hơi thở giữa trời tuyết, cõng về nhờ bá phụ chữa thương. Ngụy Nhiêu/A Sửu là tân nương xung hỉ cho Lục Trạc (Diêm An), vừa vào cửa thì Thế tử hôn mê tưởng chờ chết liền tỉnh lại.

Tạ Chinh và Lục Trạc đều xuất thân từ gia đình võ tướng được trọng dụng, là "tướng quân mặt ngọc", mang tiếng xấu tàn bạo, là "Diêm Vương sống" khi ra trận nhưng khi bỏ giáp lại đẹp kiểu thư sinh. Tạ Chinh và Lục Trạc bị mưu sát, gặp trọng thương, mới nảy sinh cơ duyên nên đôi với nữ chính.

Bí mật thân thế của Điền Hi Vi

Tập đầu của Trục Ngọc và Gả Kim Thoa xây dựng nữ chính làm nghề bị xã hội coi là thấp hèn. Phàn Trường Ngọc là đồ tể, A Sửu đi gánh phân. Nhưng cuộc đời A Sửu khốn khổ hơn vì không được cha mẹ thương yêu như Trường Ngọc.

Điền Hi Vi trong 2 bộ phim đều sở hữu cú twist thân phận. Trường Ngọc là hậu duệ của nhà họ Mạnh - gia tộc võ tướng quyền lực. Vì biến cố triều đình và để đảm bảo an toàn, cha mẹ của nàng đành quy ẩn, mượn thân phận con trai thứ 2 của Phàn lão để sống. A Sửu vốn là tứ tiểu thư của hầu phủ, bị tráo đổi nên phải chịu khổ.

Một người nhờ tài võ, một người nhờ mưu trí, nên đến cuối phim, Trường Ngọc - Ngụy Nhiêu đều có tước vị quan trọng trong triều đình, được lòng dân. Ở Trục Ngọc, Trường Ngọc là Trâm Hoa tướng quân, phu nhân của nhiếp chính vương; thì trong Gả Kim Thoa, kết phim ám chỉ Ngụy Nhiêu buộc phải đích thân thay cháu nhiếp chính.

Mao Lâm Lâm đều có duyên làm mẹ của Điền Hi Vi trong 2 phim. Ở Trục Ngọc, cả hai không có cảnh chung, bà vào vai khách mời - mẹ của Tạ Chinh, tức là mẹ chồng của nữ chính. Với Gả Kim Thoa, Lâm Lâm đóng phụ, vai mẹ ruột của Điền Hi Vi.

Trục Ngọc - Gả Kim Thoa nâng nữ chính quá đà

Cả Trục Ngọc và Gả Kim Thoa đều sửa nhiều tình tiết so với nguyên tác, bị chê sạn và nhất là cốt truyện càng về sau càng đuối. Xây dựng nữ chính của Điền Hi Vi bị buff (nâng đỡ) quá đà khiến khán giả ít cảm thấy phấn khích khi cô thắng. Phàn Trường Ngọc ít kinh nghiệm thực chiến lại có thể đấu solo1:1 với lão tướng giàu kinh nghiệm mà đến tướng quân xuất chúng Tạ Chinh còn chưa thể đánh bại.

Với Gả Kim Thoa, Ngụy Nhiêu thông minh đi liền với độ liều. Cô "chiến" từ hậu viện đến phe triều đình như hoàng hậu, thái hậu. Ngoài đại phu nhân Ngụy phủ, các phản diện như Quân Đại, Ngụy Thù... đều xây dựng mâu thuẫn, ác nhưng sức đe dọa giảm dần, kế sách "vô tri" khiến nữ chính xem trên cơ hơn hẳn.

Kết thúc đều bị chê

Tập cuối của Gả Kim Thoa và Trục Ngọc đều có những phút cuối khiến khán giả "té ngửa" bực mình. Gả Kim Thoa kết mở, được cho là gợi ý phần 2 nhưng khiến người xem cảm thấy dư thừa vì khiến cuộc đời Ngụy Nhiêu mãi chưa hết khổ, không muốn tranh đấu cũng phải toan tính đấu tranh giữ quyền lực.

Vài phút kết của Trục Ngọc bị chê là bôi dài khi vẽ ra một "thế giới song song" vốn có thể cắt thành tập phụ. Người xem bực kết thúc Gả Kim Thoa từ tình tiết thuộc về nữ chính, thì fan Trục Ngọc tức đoạn kết vì sửa tình tiết vai phụ. Ai cũng hạnh phúc ở một thế giới an bình, chỉ có Tề Mân buồn nôn khi ở gần Du Thiển Thiển như bị ám ảnh do "kiếp trước" uống thuốc độc nàng đút.