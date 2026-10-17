Điểm chuẩn HONOR Win 2 chạm mốc 5.7 triệu AnTuTu với chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Mẫu điện thoại cao cấp HONOR Win 2 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu AnTuTu V12 với kết quả kiểm tra hiệu năng đạt mức kỷ lục 5,702,964 điểm. Sức mạnh này được cung cấp bởi vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kết hợp cùng các công nghệ phần cứng chuyên sâu như viên pin 10,100mAh và hệ thống quạt làm mát tích hợp.

Sức mạnh đồ họa và cấu hình đột phá trên AnTuTu V12

Dữ liệu từ nền tảng đo điểm benchmark AnTuTu V12 cho thấy thiết bị mang mã model RTW-AN00. Cấu hình thử nghiệm bao gồm bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 đi kèm chip đồ họa GPU Adreno 850, dung lượng RAM 16GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ lưu trữ 1TB chuẩn UFS 4.1. Thiết bị chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 17 khi hoàn thành bài đo.

HONOR Win 2 đạt điểm AnTuTu kỷ lục

Xét theo từng phân mục kiểm tra, bộ xử lý đồ họa GPU Adreno 850 đóng góp phần lớn vào tổng điểm với 2,072,221 điểm, thể hiện năng lực kết xuất hình ảnh và xử lý dữ liệu nặng. Điểm số bài thử nghiệm bộ nhớ ghi nhận mức 755,729 điểm, trong khi chỉ số trải nghiệm người dùng (UX) chạm ngưỡng 1,372,277 điểm, phản ánh sự mượt mà trong các tác vụ giao diện và tối ưu hệ thống.

Màn hình 185Hz, tản nhiệt quạt đôi và dung lượng pin 10,100mAh

Về khả năng hiển thị, các rò rỉ kỹ thuật chỉ ra rằng HONOR Win 2 trang bị màn hình OLED dạng phẳng với kích thước 6.89 inch, độ phân giải 2K và tần số quét lên đến 185Hz. Viền màn hình được thu hẹp còn 0.93mm ở cả bốn cạnh. Tấm nền này hỗ trợ điều chỉnh độ sáng PWM tần số cao 5,920Hz, mang lại khả năng chống nhấp nháy và giảm thiểu căng thẳng cho mắt khi quan sát lâu.

Smartphone HONOR sắp ra mắt sẽ có cấu hình khủng

Nhằm đáp ứng nguồn năng lượng cho phần cứng hiệu năng cao, HONOR Win 2 được trang bị viên pin đơn với dung lượng danh định 10,100mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 100W và hỗ trợ sạc không dây. Để kiểm soát nhiệt lượng khi vận hành ở mức tải tối đa, thiết bị bố trí hệ thống tản nhiệt quạt đôi tích hợp bên trong thân máy, đồng thời bổ sung hệ thống loa kép hốc lớn 1216 nhằm cải thiện chất lượng âm thanh nổi.

Chi tiết cụm camera, độ bền bảo vệ và ngày mở bán

Hệ thống quang học của HONOR Win 2 được cấu tạo với cảm biến chính có độ phân giải 200 megapixel kết hợp cùng một ống kính phụ. So sánh với phiên bản tiền nhiệm, dòng Win 2 đã lược bỏ ống kính camera tele chuyên dụng để tối ưu cho cấu trúc linh kiện khác bên trong thân máy.

HONOR Win 2 sẽ ra mắt vào ngày 21/10 tới

Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình, trang bị cổng giao tiếp USB 3.2 Gen 1 tốc độ cao và đạt trọn bộ tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước cấp độ IP68, IP69 cùng IP69K. Dòng sản phẩm dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 21 tháng 10 với ba phiên bản gồm Win 2, Win RT 2 và Win Turbo 2. Mức giá niêm yết cho phiên bản HONOR Win 2 tại thị trường Trung Quốc là 5,499 Nhân dân tệ (khoảng 21.32 triệu đồng), bao gồm ba phối màu Quick Black, Designated Win và Red/Blue Buff.