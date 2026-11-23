Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, đổi mới cách quản lý giá thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế không bị gián đoạn.