Điểm chạm giữa nghệ thuật và di sản trong triển lãm 'Sắc Tâm'

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi phong phú các hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ nhóm Nguyen Art Gallery. Vốn là chất liệu gắn bó với mỹ thuật Việt Nam, sơn mài được hình thành qua nhiều lớp sơn, những lần phủ, mài và bồi đắp. Tại "Sắc Tâm 2026", chất liệu này được đặt trong mối tương tác với văn hóa trầm hương và không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nếu sơn mài được cảm nhận bằng sắc màu và chất liệu, trầm hương gợi mở ký ức qua hương thơm, cùng hướng người xem đến những khoảng lặng trong cảm xúc.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các họa sĩ mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại. Ảnh: BTC

Mang tới triển lãm tác phẩm "Sắc thu khuê văn", họa sĩ Nguyễn Bách Triệu chia sẻ: "Ý tưởng tác phẩm được xây dựng dựa trên chính những ký ức, trải nghiệm của bản thân tôi. Tôi đã chọn chất liệu sơn mài truyền thống để thể hiện, nhằm làm nổi bật nét đẹp lịch sử và văn hóa lâu đời của Việt Nam - những giá trị mà đôi khi các bạn trẻ trong cuộc sống hối hả, hiện đại ngày nay vô tình lãng quên. Thông qua các tác phẩm này, tôi muốn lan tỏa một thông điệp: mong mọi người hãy sống chậm lại một chút, lắng lòng mình lại để cảm nhận và ghi nhận những nét đẹp văn hóa bình dị ngay xung quanh chúng ta.

Một số hình ảnh tại triển lãm "Sắc tâm". Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Đại diện Nguyen Art Gallery cho biết: "Các họa sĩ sáng tác về chủ đề "Tinh hoa đạo học" nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Triển lãm "Sắc Tâm" quy tụ các tác phẩm tranh sơn mài khắc họa nét đẹp của Văn Miếu, của con người, đất nước và danh lam thắng cảnh; đồng thời thể hiện tinh thần đại học cũng như truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc. Trong từng tiêu đề của mỗi bức tranh, chúng tôi đều gửi gắm vào đó tâm nguyện, sứ mệnh của thế hệ con cháu hôm nay đối với các bậc tiền nhân."

Việc tổ chức triển lãm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại và không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ truyền thống học thuật và tinh thần hiếu học của dân tộc.

Triển lãm "Sắc Tâm 2026" diễn ra đến 18/10 tại Nhà Tiền Đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.