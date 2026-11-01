Điểm cầu Phú Thọ sôi động, gần 5.000 thầy trò tiếp sức cho Lý Thái Dương

Không khí sôi nổi tại điểm cầu Phú Thọ.

Ngày 1/11, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 diễn ra với sự góp mặt của Lý Thái Dương, học sinh lớp 12 Hóa A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Phú Thọ được tổ chức ở khu vực Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8h30.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, tỉnh Phú Thọ có điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng em Lý Thái Dương cho đại diện gia đình.

Không khí cổ vũ sôi nổi tại điểm cầu Đền Hùng

Để cổ vũ cho Lý Thái Dương, tỉnh Phú Thọ huy động gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của nhiều trường THPT tham gia. Sự kiện còn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của phụ huynh, cựu học sinh và người dân địa phương.

Tại điểm cầu Phú Thọ, không khí cổ vũ Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26 diễn ra sôi nổi. Khu vực Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” đông kín khán giả. Hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh cùng phụ huynh và người dân địa phương hướng về màn hình lớn, dõi theo phần thi của Lý Thái Dương.

Những tiếng reo hò, vỗ tay và hô vang tên Lý Thái Dương liên tục vang lên, tạo không khí hào hứng tại điểm cầu Đất Tổ. Nhiều học sinh giơ cao băng rôn, khẩu hiệu, nhiệt tình cổ vũ cho đại diện Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Mỗi phần thi của Thái Dương đều nhận được sự quan tâm, động viên của đông đảo khán giả. Không khí cổ vũ thể hiện sự đồng hành, niềm tự hào và kỳ vọng của thầy cô, bạn bè, người dân Phú Thọ dành cho nam sinh trong trận chung kết năm.

Một trong những điểm nhấn tại điểm cầu là các đội hình học sinh xếp chữ “Đất Tổ”, hình mặt trời và vòng nguyệt quế. Những đội hình này vừa phục vụ hoạt động cổ vũ, vừa tạo dấu ấn riêng của Phú Thọ trong chương trình được truyền hình trên cả nước.

Việc lựa chọn khu vực tượng đài làm điểm cầu góp phần gắn hoạt động giáo dục, trí tuệ với không gian văn hóa Đất Tổ. Đồng thời, chương trình là dịp giới thiệu hình ảnh địa phương, truyền thống hiếu học và sự quan tâm của cộng đồng đối với những học sinh có thành tích nổi bật.

Tại điểm cầu Phú Thọ, gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh cổ vũ cho Lý Thái Dương.

Thầy cô, bạn bè tiếp sức cho Lý Thái Dương

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương, cho biết nhà trường triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động nhằm lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy tinh thần hiếu học và sự quan tâm của cộng đồng đối với hành trình chinh phục Olympia của Lý Thái Dương.

Các hoạt động nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và nhiều thế hệ cựu học sinh nhà trường.

“Đối với chúng tôi, điểm cầu Phú Thọ không đơn thuần là nơi theo dõi một cuộc thi, mà còn là nơi hội tụ tình cảm, niềm tự hào và khát vọng của quê hương Đất Tổ gửi tới một học sinh tiêu biểu”, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho rằng, thành tích của Thái Dương là kết quả từ sự nỗ lực của bản thân học sinh, tâm huyết của giáo viên, sự đồng hành của gia đình và môi trường giáo dục nhà trường xây dựng.

Không khí chuẩn bị cổ vũ cũng thể hiện rõ tại tập thể lớp 12 Hóa A, nơi Lý Thái Dương đang theo học. Cô Điêu Thị Ngọc Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Hóa A (Trường THPT Chuyên Hùng Vương) cho biết trong quá trình Dương tham gia các vòng thi, bạn bè luôn chủ động chia sẻ tài liệu, động viên để em có tâm lý thoải mái.

Theo cô Hoa, càng tiến sâu vào các vòng thi, Thái Dương càng thể hiện rõ sự nỗ lực và bản lĩnh. Trước trận chung kết, nam sinh có tâm lý tự tin, sẵn sàng cho thử thách quan trọng. Cô mong học trò giữ được sự bình tĩnh, phát huy khả năng tư duy và tận hưởng trải nghiệm tại trận chung kết.

Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Hùng Vương động viên em Lý Thái Dương (thứ 2 từ trái sang).

Với học sinh lớp 12 Hóa A, hành trình của Thái Dương tại Olympia đã mang lại nhiều cảm xúc đáng nhớ. Em Trương Nguyễn Vũ Hoàng, bạn cùng lớp với Dương, cho biết khoảnh khắc nam sinh giành chiến thắng tại trận quý II khiến các thành viên trong lớp vỡ òa.

“Ngay trong trận đấu quý II, khi Dương ấn chiếc chuông lịch sử, ấn định chiến thắng và giành chiếc vé tham dự trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, em và các bạn như bùng nổ, vỡ òa cảm xúc”, Hoàng nhớ lại.

Theo Hoàng, các bạn mong Thái Dương thi đấu hết mình, thể hiện tốt nhất khả năng và giành vòng nguyệt quế. Dù kết quả thế nào, gia đình, tập thể lớp và nhà trường vẫn luôn đồng hành, tự hào về Dương.

Từ sự hưởng ứng, cổ vũ của gần 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh đến những lời động viên của thầy cô, bạn bè, điểm cầu Phú Thọ thể hiện sự quan tâm, đồng hành của người dân Đất Tổ dành cho Lý Thái Dương tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26.