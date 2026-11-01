Điểm cầu Khánh Hòa tiếp lửa cho thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026

Cô Nguyễn Thị Thu Mai, GV Tin học và cô Trần Lê Bình Nguyên, GV môn Hóa của em Trần Võ Gia Bảo.

Sáng 1/11, không khí cổ vũ tại điểm cầu Khánh Hòa trở nên sôi động tại Công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải), nơi đông đảo học sinh, giáo viên và người dân tập trung theo dõi, tiếp sức cho thí sinh trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Các thầy cô và học sinh tại điểm cầu cổ vũ và tiếp sức cho thí sinh Trần Võ Gia Bảo - học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải chinh phục sân chơi tri thức.Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng vào bản lĩnh và khả năng của em trước những thử thách quyết định.

Tại điểm cầu Khánh Hòa, không khí cổ vũ cho trận chung kết Olympia diễn ra trong sự háo hức, hồi hộp của thầy cô và học sinh. (ảnh: HÀ TRANG)

Tại điểm cầu Khánh Hòa, không khí cổ vũ cho trận chung kết Olympia diễn ra trong sự háo hức, hồi hộp của thầy cô và học sinh. Mỗi phần thi, mỗi câu hỏi được đưa ra đều thu hút sự chú ý của những người theo dõi, bởi phía sau thí sinh trên sân khấu là sự đồng hành, động viên của nhà trường, gia đình và bạn bè.

Em Võ Ngọc Diệu Châu, lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa đến điểm cầu cổ vũ em Trần Võ Gia Bảo. (ảnh: HÀ TRANG)

Trong số những người có mặt tại điểm cầu, các thầy cô từng trực tiếp giảng dạy em Trần Võ Gia Bảo (học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa), đại diện nhất Quý I, dành sự quan tâm đặc biệt cho phần thể hiện của em. Theo cô Trần Lê Bình Nguyên, giáo viên dạy Hóa, Bảo có tư duy nhạy bén, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

Cô Nguyễn Thị Thu Mai, giáo viên Tin học và cô Trần Lê Bình Nguyên, giáo viên môn Hóa của em Trần Võ Gia Bảo tại điểm cầu Khánh Hòa. (ảnh: HÀ TRANG)

Đánh giá về tâm lý của học trò trước trận chung kết, cô Nguyễn Thị Thu Mai, giáo viên bộ môn Tin học trực tiếp giảng dạy em Bảo cho biết, điểm nổi bật ở Bảo là sự bình tĩnh, nhất là khi đối diện với những câu hỏi khó. Càng tiến gần đến những phần thi cuối, em càng thể hiện tâm thế thoải mái và mong muốn có một trận đấu thật xuất sắc, mãn nhãn.

Sự điềm tĩnh ấy cũng là điều khiến các thầy cô thêm tin tưởng vào khả năng của Bảo. Với những người từng đồng hành trong quá trình học tập, cuộc thi không chỉ là dịp để em thể hiện kiến thức mà còn là cơ hội chứng minh bản lĩnh, sự tự tin trước áp lực của một sân chơi lớn.

Tại điểm cầu Khánh Hòa, sự cổ vũ của thầy cô và học sinh là nguồn động viên tinh thần dành cho thí sinh. Những lời chúc, tiếng reo hò và sự dõi theo sát sao của mọi người cùng hướng về một mục tiêu: tiếp thêm động lực để Bảo bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả tốt nhất trong trận chung kết.

Thông điệp cổ vũ “Khánh Hòa rẽ sóng, Đông Hải giương cờ” cũng thể hiện niềm tự hào, kỳ vọng của thầy cô và những người có mặt tại đây, gửi tới thí sinh trước thời khắc quyết định.