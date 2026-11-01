Điểm cầu Hưng Yên nóng lên từng giờ trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Điểm cầu Hưng Yên trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: Đinh Chiến

Sáng 1/11, ghi nhận tại điểm cầu Hưng Yên trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, không khí đang “nóng” lên từng giờ trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Học sinh Hưng Yên đến điểm cầu để tiếp sức cho "nhà leo núi" Nguyễn Huy Quang Minh. Ảnh: Đinh Chiến

Có mặt từ sớm, bà Nguyễn Thị Hiện (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) hào hứng chờ đón cuộc tranh tài. “Tôi rất hào hứng khi được trực tiếp cổ vũ, tiếp sức cho các thí sinh trong trận chung kết. Mong các em sẽ bình tĩnh, tự tin và thể hiện tốt nhất năng lực của mình”, bà Hiện chia sẻ.

Nhiều người dân ở xa tranh thủ đến từ rất sớm.

Bùi Phương Thảo, lớp trưởng lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình, cho biết tập thể lớp đã chuẩn bị tinh thần, nhiệt huyết để cổ vũ cho Quang Minh. Theo Thảo, ở lớp, Minh luôn nghiêm túc trong học tập, nỗ lực theo đuổi mục tiêu. Vì vậy, việc góp mặt tại trận chung kết là thành quả xứng đáng cho những cố gắng bền bỉ của bạn.

Các bạn lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình mong Minh giữ bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng, mang vòng nguyệt quế về cho nhà trường.

“Chúng em sẽ cổ vũ hết mình, mong Minh giữ bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng, mang vòng nguyệt quế về cho nhà trường”, Thảo chia sẻ.

Cao Thái Duy, bạn học cùng lớp với Quang Minh, nhận xét Minh không chỉ có thế mạnh ở môn Sinh học mà còn học tốt Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử và am hiểu nhiều vấn đề về văn hóa, chính trị. Duy kỳ vọng các phần thi Khởi động và Vượt chướng ngại vật sẽ giúp Minh phát huy vốn kiến thức rộng và khả năng tư duy nhanh nhạy.

Không khí tại điểm cầu Hưng Yên trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đang nóng lên từng giờ.

Với tình cảm và niềm tin của thầy cô, bạn bè cùng hàng nghìn cổ động viên, điểm cầu Hưng Yên sẵn sàng tiếp lửa cho Nguyễn Huy Quang Minh trong hành trình chinh phục đỉnh Olympia.