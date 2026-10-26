Điểm cầu Hà Nội có gì ở Chung kết năm Olympia 26 sau lễ rước 'xin vía' thành công?

Hiện chưa có thông tin chi tiết về hoạt động cổ vũ tại Chung kết năm Olympia 26 cho thí sinh Đoàn Lê Anh Đức tại điểm cầu Hà Nội. Tuy nhiên, địa điểm đặt điểm cầu đã được tiết lộ - đó là Bảo tàng Hà Nội (1 đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm).

Đoàn Lê Anh Đức là chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý IV, cái tên cuối cùng ghi danh vào trận Chung kết năm Olympia 26.

Năm ngoái, cũng đến từ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh đã mang điểm cầu về Hà Nội. Điểm cầu cổ vũ cho Bảo Khánh được đặt tại Hoàng thành Thăng Long. Thầy cô và học sinh của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã tổ chức lễ rước Vòng nguyệt quế với phần diễu hành ngắn bao gồm khối "huấn luyện viên" (giáo viên), nối tiếp là các khối chuyên, câu lạc bộ..., đan xen với lễ diễu hành là tiết mục văn nghệ truyền thống kết hợp hiện đại.

Lễ rước vòng nguyệt quế đã manifest thành công khi Trần Bùi Bảo Khánh xuất sắc trở thành nhà Vô địch của Đường Lên Đỉnh Olympia 2025, tạo thành nhiều điểm chung thú vị với nhà Vô địch của Olympia 24 - Võ Quang Phú Đức.

Năm đó, Phú Đức đại diện cho trường THPT chuyên Quốc học Huế. Nơi đặt điểm cầu là Quảng trường Ngọ Môn nằm trong Quần thể di tích cố đô Huế - Di sản Văn hóa thế giới. Đây là năm đầu tiên Huế tổ chức tái hiện lễ Truyền lô để cổ vũ cho thí sinh. Vào thời Nguyễn, triều đình sẽ tổ chức lễ Truyền lô để công bố những người đỗ học vị Tiến sĩ.

Lễ Truyền lô và lễ rước vòng nguyệt quế có hình thức tổ chức khác nhau nhưng cùng mang ý nghĩa "rước Trạng", cùng "xin vía" thành công khi "nhà leo núi" của Huế và Hà Nội đều chiến thắng.

Teen Ams cổ vũ và theo dõi trận đấu của Bảo Khánh ở Hoàng thành Thăng Long. - Ảnh: Duy Phạm/TPO

Sau lễ rước vòng nguyệt quế ấn tượng vào năm ngoái, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đang chuẩn bị gì để manifest cho Đoàn Lê Anh Đức? Hay liệu có "biến số", 3 điểm cầu Khánh Hòa, Hưng Yên, Phú Thọ cũng rục rịch chuẩn bị "lễ rước Trạng" để "nối chuỗi" 2 Quán quân Olympia 24 - 25?