Điểm cầu Chung kết năm Olympia 26: Phú Thọ 'tiếp lửa' từ khu vực Tượng đài Bác Hồ

Lý Thái Dương - học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương là chủ nhân của vòng nguyệt quế Quý II - Đường Lên Đỉnh Olympia 2026. Chiến thắng của Thái Dương đem về cầu truyền hình đầu tiên của Olympia về với THPT chuyên Hùng Vương và tỉnh Phú Thọ.

Ảnh: Fanpage Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, điểm cầu truyền hình cổ vũ cho Thái Dương sẽ được đặt tại khu vực Tượng đài Bác Hồ, sân trung tâm lễ hội - khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Toàn cảnh Tượng đài Bác Hồ - sân trung tâm lễ hội. - Ảnh: Đức Anh/TPO

Khu di tích lịch sử Đền Hùng là di tích quốc gia đặc biệt. Tượng đài Bác Hồ là công trình mới nằm trong khu di tích, vừa được khánh thành nhân dịp lễ kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026). Tượng đài Bác Hồ được đặt trong một không gian mở, hướng nhìn sang Bức tranh Ngày hội non sông trên Đất Tổ. Tượng được làm bằng đồng, cao 7,5 m, thể hiện hình tượng Người ngồi trên bệ đá khối tự nhiên. Vị trí đặt tượng cao hơn trục hành lễ từ 2,5 - 3 m, tạo điểm nhấn cho không gian nhưng không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính.

Dự kiến có khoảng 5.000 đại biểu, giáo viên, học sinh và nhân dân sẽ có mặt tại điểm cầu Tượng đài Bác Hồ để cổ vũ cho Lý Thái Dương. Sự kiện là dịp quan trọng để giới thiệu truyền thống hiếu học, thành tựu giáo dục, cũng như các giá trị lịch sử, văn hóa, di sản và hình ảnh con người Đất Tổ đến với đông đảo khán giả trong và ngoài nước.

Truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 sẽ bắt đầu lúc 8h30 ngày 1/11.