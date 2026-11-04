Điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đóng cửa

Sau một ngày bỏ phiếu với nhiều diễn biến căng thẳng, những điểm bỏ phiếu đầu tiên tại Mỹ bắt đầu đóng cửa, đánh dấu giai đoạn kiểm phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng của nước này.

Quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ đang là tâm điểm của cuộc bầu cử, khi toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện đều được đưa ra tranh cử.

Nhân viên phụ trách điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Kết quả các cuộc bầu cử trên khắp nước Mỹ sẽ tiếp tục được cập nhật trong tối 3/11 (giờ địa phương). Tuy nhiên, một số kết quả có thể phải sang đến ngày 4/11 hoặc muộn hơn mới được xác định, do nhiều bang vẫn cần hoàn tất quá trình bỏ phiếu và quan chức bầu cử bắt đầu công bố số phiếu kiểm đếm.

Trong khi đó tại New York, sự cố xảy ra với máy bỏ phiếu trong cuộc đua giành ghế Hạ viện đầy cạnh tranh khiến một số nhân vật có ảnh hưởng đưa ra những cáo buộc không có căn cứ về gian lận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Trong khi đó, quan chức bầu cử địa phương khẳng định toàn bộ phiếu bầu vẫn sẽ được kiểm đếm.

Theo Ban Bầu cử hạt Westchester, họ phát hiện sự cố liên quan đến phiếu bầu bằng giấy khiến máy bỏ phiếu tại nhiều điểm bầu cử trên toàn hạt không thể tiếp nhận phiếu. Nhưng mọi lá phiếu đều có giá trị, được bảo đảm an toàn và sẽ được kiểm đếm đầy đủ bằng cách đặt vào túi chuyên dụng dành cho tình huống khẩn cấp.

Ủy ban Bầu cử bang New York thông tin thêm không có sự gián đoạn nào đối với quá trình bỏ phiếu. “Các thủ tục bỏ phiếu khẩn cấp được thiết lập từ lâu đã được thực hiện, theo đó các lá phiếu hoàn thành được bảo quản an toàn, dưới sự kiểm soát của cả 2 đảng và sẽ được kiểm đếm”, thông báo cho biết.

Lỗi kỹ thuật này liên quan đến việc máy bỏ phiếu không thể đọc và chấp nhận phiếu bầu. “Điều quan trọng là máy quét bị ảnh hưởng từ chối những lá phiếu mà chúng không thể nhận dạng chính xác, thay vì đếm sai”, thông báo cho biết.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cùng đồng minh cũng nhiều lần lan truyền những thông tin chưa được chứng minh về máy bỏ phiếu, cho rằng thiết bị này gặp lỗi hoặc thiếu độ tin cậy.