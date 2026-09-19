Điểm báo VTV1: Sau nâng hạng là bài toán giữ chân dòng vốn
Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế. Cơ hội lớn hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về chất lượng thị trường, để dòng vốn không chỉ tìm đến mà còn ở lại lâu dài. Bài viết được VTV1 điểm lại trong chương trình Điểm báo sáng nay.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/diem-bao-vtv1-sau-nang-hang-la-bai-toan-giu-chan-dong-von-10431031.html