Điểm báo VTV1: Phát triển kinh tế dữ liệu phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số
Dữ liệu đang nổi lên như một nguồn lực sản xuất mới, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy năng suất lao động và hình thành những ngành kinh tế mới. Phát triển kinh tế dữ liệu vì vậy không đơn thuần là một lựa chọn về công nghệ, mà là yêu cầu chiến lược để tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới. Bài viết được VTV1 điểm lại trong chương trình Điểm báo sáng nay.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/diem-bao-vtv1-phat-trien-kinh-te-du-lieu-phuc-vu-muc-tieu-tang-truong-hai-con-so-10441285.html