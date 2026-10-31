Điểm báo VTV1: Phát triển kinh tế dữ liệu phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ được chuyển về cơ sở nhằm tăng tính chủ động, rút ngắn thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội băn khoăn trước sự chênh lệch về năng lực thực thi, áp lực công việc và điều kiện hạ tầng giữa các địa phương. Yêu cầu đặt ra là giao thẩm quyền phải đi đôi với nguồn lực, chính sách đãi ngộ và trách nhiệm giải quyết công việc.