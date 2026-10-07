Điểm báo VTV1: Khơi thông nguồn lực, nâng tầm năng lực lãnh đạo của Đảng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) sản xuất hơn 12,79 tỷ kWh điện, vượt kế hoạch 9 tháng và tăng 6,16% so với cùng kỳ. Bước vào chặng cuối năm, Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất hơn 5 tỷ kWh điện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, trong đó hai dự án điện gió phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.