Điểm báo VTV1: Khơi thông nguồn lực, nâng tầm năng lực lãnh đạo của Đảng
Phải biến đường lối, chủ trương và quyết sách của Đảng thành năng lực hành động, thành kết quả phát triển cụ thể và thành những lợi ích thiết thực của Nhân dân; muốn phát triển nhanh và bền vững thì trước hết phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; đồng thời phải làm cho hệ thống chính trị vận hành thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Bài viết được VTV1 điểm lại trong chương trình Điểm báo sáng nay.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/diem-bao-vtv1-khoi-thong-nguon-luc-nang-tam-nang-luc-lanh-dao-cua-dang-10432950.html