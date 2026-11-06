Điểm báo VTV1: Hiến pháp 1946 và sứ mệnh Quốc hội hôm nay

Xã Thái Hòa có 28/28 thôn được công nhận danh hiệu thôn dân cư văn hóa, hơn 96,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả này góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ngày càng hiện đại, văn minh. Nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Thái Hòa đang tập trung triển khai nhiều giải pháp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.