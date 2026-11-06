Điểm báo VTV1: Hiến pháp 1946 và sứ mệnh Quốc hội hôm nay
80 năm trước, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, đặt nền móng hiến định cho Nhà nước Việt Nam mới. Tinh thần dân chủ và tầm nhìn kiến tạo của sự kiện lịch sử ấy tiếp tục gợi mở trách nhiệm của Quốc hội hôm nay: đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng cho đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới. Bài viết được VTV1 điểm lại trong chương trình Điểm báo sáng nay.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/diem-bao-vtv1-hien-phap-1946-va-su-menh-quoc-hoi-hom-nay-10442106.html