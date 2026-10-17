Dịch vụ y học kéo dài tuổi thọ phát triển mạnh tại Mỹ

Y học kéo dài tuổi thọ (Longevity Medicine) hướng tới giúp con người sống lâu hơn và có thêm những năm sống không bệnh tật. Lĩnh vực này đang phát triển mạnh trên khắp nước Mỹ, với hàng trăm phòng khám tư nhân cung cấp dịch vụ có giá từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn USD mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều nơi sử dụng các xét nghiệm và biện pháp can thiệp chưa được chứng minh hiệu quả.

Điển hình, Công ty Fountain Life có 5 phòng khám, với gói hội viên cao nhất lên tới 23.500 USD/năm, bao gồm giải trình tự toàn bộ hệ gen, chụp cộng hưởng từ (MRI) toàn thân, liệu pháp tế bào gốc và lọc huyết tương. Bác sĩ Dawn Mussallem, Giám đốc Y khoa của Fountain Life, cho biết dữ liệu ban đầu về một số liệu pháp đang cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn.

Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều người tìm đến các trung tâm y tế học thuật phi lợi nhuận uy tín. Bà Kathleen Wood, 66 tuổi, sống tại St. Petersburg, bang Florida, đã đăng ký chương trình kéo dài tuổi thọ của Northwestern Medicine vì muốn việc chăm sóc sức khỏe của mình dựa trên nghiên cứu y khoa.

Một cơ sở chăm sóc y tế khẩn cấp MedStar Health tại bang Maryland, nơi cung cấp dịch vụ khám và điều trị các vấn đề sức khỏe cần được xử lý kịp thời. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Trong năm qua, nhiều hệ thống y tế lớn tại Mỹ đã mở phòng khám chuyên về lĩnh vực này. Phòng khám Sống thọ Con người thuộc Northwestern Medicine triển khai chương trình có giá 5.500 USD/năm, kết hợp đánh giá thể lực, chức năng thể chất và sức mạnh cơ bắp với các xét nghiệm chuyên sâu.

Các đánh giá bao gồm kiểm tra VO2 max để đo khả năng sử dụng oxy tối đa khi vận động, xét nghiệm máu chuyên sâu, phân tích thành phần cơ thể và đo tuổi sinh học. Chương trình cũng phân tích võng mạc để đánh giá nguy cơ tim mạch và suy giảm nhận thức.

Tại New York, chương trình Mount Sinai Healthspan thuộc Hệ thống Y tế Mount Sinai dự kiến mở cửa trong tháng 10/2026. Chương trình cung cấp các xét nghiệm dựa trên thông tin khoa học, gồm xét nghiệm di truyền và chụp MRI toàn thân, đồng thời trang bị nhẫn Oura Ring để theo dõi liên tục các chỉ số sinh học.

Tuy nhiên, bác sĩ Kelly Cassano, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Trưởng bộ phận Chăm sóc Ngoại trú của Mount Sinai, lưu ý chụp MRI toàn thân có thể phát hiện những tổn thương lành tính không đáng ngại, khiến người bệnh lo lắng và dẫn tới các can thiệp không cần thiết.

Tại Los Angeles, Phòng khám Cedars-Sinai Healthspan hoạt động từ tháng 9/2025 theo mô hình kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghiên cứu. Các đánh giá thể lực, sức khỏe xương và xét nghiệm máu cơ bản được bảo hiểm chi trả, còn các xét nghiệm nâng cao được thực hiện trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng.

Bác sĩ nội khoa và lão khoa Sara E. Espinoza, Giám đốc Y khoa của phòng khám Cedars-Sinai Healthspan, cho biết mục tiêu là đưa mô hình chăm sóc này vào các cơ sở y tế học thuật và kết hợp với nghiên cứu, để dịch vụ kéo dài tuổi thọ không trở thành đặc quyền của người giàu.

Hiện hầu hết các dịch vụ tầm soát nâng cao trong lĩnh vực này chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Theo Giáo sư JoAnn Volk thuộc Trung tâm Cải cách Bảo hiểm Y tế, Đại học Georgetown, các công ty bảo hiểm thường chỉ thanh toán cho những dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn chăm sóc y tế và có bằng chứng khoa học rõ ràng.

Đánh giá về xu hướng trên, Giáo sư Leigh Turner, Giám đốc Trung tâm Đạo đức Y tế thuộc Đại học California, nhận định các trung tâm y tế học thuật đang chủ động đầu tư để đón đầu tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường. Tuy nhiên, một số xét nghiệm nâng cao vẫn cần thêm thử nghiệm lâm sàng để củng cố cơ sở khoa học.