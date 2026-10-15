Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TJC) sắp chi hơn 12 tỷ đồng tiền trả cổ tức

Công ty TJC sắp trả cổ tức tỷ lệ 14%

CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã ck: TJC) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền với tỷ lệ 14%.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/10/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/11. Với khoảng 8,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TJC dự kiến chi hơn 12 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Transimex (mã ck: TMS) hiện là công ty mẹ của TJC khi sở hữu gần 5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 57% vốn điều lệ. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (mã ck: MVN) đứng thứ hai với gần 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 33,5% vốn. Nếu đợt chi trả diễn ra theo kế hoạch, Transimex sẽ nhận về gần 7 tỷ đồng tiền cổ tức, trong khi VIMC dự kiến thu về hơn 4 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, TJC đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 15%. Như vậy, sau đợt tạm ứng 14%, cổ đông vẫn có khả năng nhận thêm phần cổ tức còn lại nếu doanh nghiệp thực hiện đúng phương án đã được thông qua.

Vào tháng 6/2026, Transimex từng đăng ký mua thêm 100.000 cổ phiếu TJC nhằm nâng tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, giao dịch không thực hiện thành công do diễn biến giá thị trường chưa phù hợp.

TJC có lịch sử chi trả cổ tức ở mức cao. Tháng 5/2026, doanh nghiệp đã thanh toán cổ tức năm 2025 với tỷ lệ lên tới 90%, mức cao nhất trong lịch sử chi trả của công ty. Với tỷ lệ này, tổng số tiền TJC chi trả ước khoảng 77,4 tỷ đồng, tương đương gần như toàn bộ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2025, ở mức khoảng 77,5 tỷ đồng.

TJC tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Vận tải hàng hóa và Hành khách trực thuộc Công ty Vận tải Biển III, một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp là vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng gần 30%

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026, TJC ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt khoảng 2 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 1 tỷ đồng, cũng tăng 3%. Trong kỳ, doanh nghiệp không phát sinh chi phí bán hàng do hoạt động kinh doanh chủ yếu là dịch vụ cho thuê phòng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42%, xuống còn khoảng 1,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tinh giản nhân sự, qua đó giảm chi phí người lao động.

Sau cùng, TJC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.