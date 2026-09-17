Dịch vụ sửa xe máy tại chỗ tất bật 'cứu' xe chết máy do mưa lớn

Xe chết máy, người dân xếp hàng chờ sửa

Sáng 17/9, sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại khu vực Hà Đông bị ngập, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của PV tại khu vực ngã ba Xa La, đường Phùng Hưng và các tuyến đường lân cận, hàng loạt xe máy chết máy khi cố vượt qua những đoạn nước ngập. Người phải dắt xe, người đứng chờ sửa, người buộc phải quay đầu vì không thể tiếp tục hành trình.

Ảnh: QM

Ảnh: QM

Nhiều người phải "chờ đợi" tại điểm ngập để tìm phương án khác. Ảnh: QM

Tại khu vực ngã ba Xa La, nước ngập khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người cố điều khiển xe qua đoạn ngập nhưng chỉ đi được một quãng ngắn thì xe tắt máy. Một số người phải xuống xe, dắt bộ trong dòng nước, quần áo, giày dép ướt sũng.

Anh Hoàng, một người đang sửa xe cho khách tại khu vực này, cho biết từ sáng sớm, lượng xe chết máy tìm đến nhờ sửa tăng mạnh. Có xe vừa đi qua đoạn nước sâu đã tắt máy, có xe cố chạy thêm một đoạn mới gặp sự cố. Nhiều người ban đầu nghĩ xe chỉ bị ướt nên cố đề lại nhưng không được.

"Tôi phải kiểm tra từng xe, tùy tình trạng mới biết phải xử lý thế nào. Có người đang đi làm, có việc gấp nhưng phải đứng chờ vì xe không thể đi tiếp", anh Hoàng nói.

Theo anh Hoàng, không phải trường hợp nào xe chết máy do ngập nước cũng chỉ cần thay một bộ phận là có thể hoạt động trở lại. Tùy mức độ nước xâm nhập, thợ phải kiểm tra các bộ phận liên quan trước khi đưa ra phương án xử lý.

Người làm dịch vụ sửa xe máy làm "luôn chân luôn tay" không hết việc.

Anh Long, một người sửa xe khác, cho biết lượng xe cần xử lý trong buổi sáng đông hơn nhiều so với ngày thường.

"Chúng tôi không làm việc tại cửa hàng như mọi khi mà đến tận khu vực ngập để hỗ trợ người dân. Dù phải làm việc dưới trời mưa nhưng như vậy sẽ giúp được nhiều người hơn. Khu vực này ít điểm sửa xe nên nếu không có thợ hỗ trợ tại chỗ, nhiều người sẽ phải chờ lâu hoặc dắt bộ một đoạn rất xa mới tìm được chỗ sửa", anh Long cho hay.

Theo anh Long, có trường hợp xe vừa được xử lý xong, khách đi thêm một đoạn lại gặp một điểm ngập khác khiến xe tiếp tục gặp sự cố và phải gọi điện nhờ tư vấn.

"Những xe bị nước vào nhiều phải kiểm tra kỹ. Có trường hợp chỉ cần thay bugi hoặc xử lý, làm khô một số bộ phận là có thể đi được, nhưng cũng có xe phải kiểm tra và xử lý thêm", anh Long nói. Chi phí sửa chữa xe sau khi đi qua vùng ngập cũng khiến không ít người lo lắng. Tùy tình trạng xe, số tiền có thể từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Anh Bình, một khách hàng đang chờ sửa xe cho biết: "Sau khi cố đi qua đoạn ngập nước, bugi của xe bị hỏng hẳn nên tôi phải thay. Chi phí hết 350.000 đồng, nhưng lúc đó cũng không còn cách nào khác vì còn phải tiếp tục đi làm".

Trong khi đó, chị Hoa, một khách hàng khác cho biết, xe của chị may mắn chỉ gặp sự cố nhẹ. "Xe tôi chỉ cần làm khô bugi nên thợ không lấy tiền. Thực sự rất cảm ơn các bác thợ đã hỗ trợ. Nếu không có người sửa giúp, tôi sẽ phải dắt bộ xe một đoạn rất dài", chị Hoa chia sẻ.

Tại điểm sửa xe, những chiếc xe máy lần lượt được dắt tới. Người đến trước đứng chờ, người đến sau tiếp tục xếp hàng. Có người tranh thủ gọi điện báo cơ quan về việc đến muộn, có người gọi người thân đến đón hoặc tìm cách chuyển sang phương tiện khác.

Một số đoạn đường ùn ứ kéo dài do mưa to. Ảnh: QM

Ảnh: QM

Video người dân xếp hàng chờ sửa xe máy