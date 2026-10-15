Dịch vụ Sonadezi (SDV): Doanh thu xử lý nước thải, chất thải chiếm 97,5% tổng doanh thu

9 tháng vượt 25% kế hoạch

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV) vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý III/2026. Trong kỳ, SDV ghi nhận doanh thu thuần 168,6 tỷ đồng, tăng 45,0% so với mức 116,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với mức tăng 30,6% của giá vốn hàng bán, lên 132,8 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 35,8 tỷ đồng, tăng 146,4% so với mức 14,5 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ khoảng 12,5% lên 21,3%.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 46,7%, từ 7,2 tỷ đồng lên 10,5 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn đạt 26,9 tỷ đồng, tăng 151,4%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 22,8 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước.

Tình hình làm ăn của SDV.

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, SDV ghi nhận doanh thu thuần đạt 401,5 tỷ đồng, tăng 13% so với mức 355 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động xử lý nước thải và chất thải tiếp tục giữ vai trò chủ lực, mang về 391,6 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ và chiếm 97,5% tổng doanh thu. Ngược lại, nhóm hoạt động khác, gồm vệ sinh công nghiệp, tư vấn môi trường và phân tích, ghi nhận doanh thu 9,9 tỷ đồng, giảm 29%, chiếm 2,5%.

Động lực tăng trưởng doanh thu đáng chú ý đến từ việc SDV áp dụng đơn giá mới đối với dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt. Từ quý III/2026, doanh nghiệp trúng thầu xử lý rác tại 25 phường, xã, với đơn giá 583.250 đồng/tấn, cao hơn 17,6% so với mức 496.000 đồng/tấn trước đó. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, việc áp dụng đơn giá mới tại các địa bàn này đóng góp thêm khoảng 23 tỷ đồng doanh thu.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 45,6 tỷ đồng, tăng 35,6%, tương ứng tăng gần 12 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 37,9 tỷ đồng, tăng 42,9% và hoàn thành 125,8% kế hoạch năm 2026.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 424,3 tỷ đồng, tăng 11,6%. Lợi nhuận trước thuế tăng 35,9%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ và vượt 25,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bên cạnh hoạt động xử lý nước thải, chất thải cho các khách hàng bên ngoài, SDV còn ghi nhận nguồn thu từ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tổng công ty Sonadezi.

Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu từ các bên liên quan đạt hơn 53,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành là đối tác đóng góp lớn nhất với 43,9 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dịch vụ xử lý nước thải và chất thải, đạt 42,6 tỷ đồng.

Các đối tác khác gồm Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đóng góp 2,2 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình đạt 2,0 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đạt 1,6 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 đạt 1,3 tỷ đồng.

Tiền mặt giảm hơn 90%, khoản phải thu tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SDV đạt khoảng 655,8 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 199,2 tỷ đồng, tương đương 30,4%; tài sản dài hạn đạt 456,6 tỷ đồng, chiếm 69,6%.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 165,4 tỷ đồng đầu năm xuống còn 13,5 tỷ đồng tại cuối tháng 9, tương đương giảm khoảng 91,8%. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận 7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn thuộc khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 74,8%, từ 97,5 tỷ đồng lên 170,5 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 91,2 tỷ đồng lên 165,6 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 81,6%.

Về tài sản dài hạn, tài sản cố định tăng gần gấp đôi, từ 126,6 tỷ đồng lên 230,9 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 113,7 tỷ đồng xuống 73,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng nguồn vốn của SDV đạt khoảng 655,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ở mức 352,7 tỷ đồng, chiếm 53,8% tổng nguồn vốn, giảm 22,2% so với đầu năm.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn giảm từ 352,4 tỷ đồng xuống còn 203,3 tỷ đồng. Một trong những thay đổi lớn là khoản phải trả ngắn hạn khác giảm từ 128,6 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng; phải trả người bán còn 66,7 tỷ đồng.

Ngược lại, nợ dài hạn tăng từ 101 tỷ đồng lên 149,4 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ dài hạn tăng từ 65,5 tỷ đồng lên 110,2 tỷ đồng, bao gồm các khoản vay từ Quỹ Môi trường và Quỹ Đầu tư phát triển.

Ở phía nguồn vốn chủ sở hữu, SDV ghi nhận mức tăng đáng kể, từ 171,2 tỷ đồng đầu năm lên 303,1 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tương đương tăng 77,1% và chiếm 46,2% tổng nguồn vốn.

Động lực chính đến từ đợt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, đưa vốn góp của chủ sở hữu từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.