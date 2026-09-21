Dịch vụ 'rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng': Nguy cơ lộ lọt thông tin và vướng vòng lao lý

Dù vậy, bản chất của các dịch vụ này là giao dịch khống, tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn như lộ lọt thông tin thẻ, phát sinh nợ xấu, thậm chí đẩy người dùng vướng vào vòng lao lý vì vi phạm pháp luật.

Nhiều máy POS bị thu giữ. Ảnh: Fanpage Cục An ninh mạng

Dịch vụ thẻ tín dụng nở rộ

“Sắp đến hạn thanh toán thẻ tín dụng nhưng bạn lại không đủ tài chính? Đã có dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng của chúng tôi” hay “Bạn đang sở hữu thẻ tín dụng nhưng không thể rút tiền mặt trực tiếp tại cây ATM vì phí cao, lãi suất khủng? Đừng lo, dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng ra đời là để giúp bạn giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm”. Đây chỉ là 2 trong số nhiều quảng cáo hoa mỹ xuất hiện tràn lan trên không gian mạng.

Chỉ cần tìm kiếm các cụm từ như “đáo hạn thẻ tín dụng”, “quẹt thẻ lấy tiền mặt” trên không gian mạng, người dùng dễ dàng tìm thấy nhiều hội nhóm với số lượng thành viên đông đảo, lên đến hàng nghìn tài khoản tham gia.

Vì sao các dịch vụ về thẻ tín dụng lại nở rộ? Thực tế, dù sở hữu thẻ tín dụng trong tay, không phải chủ thẻ nào cũng biết rằng loại thẻ này không chỉ dùng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà còn có thể rút tiền mặt trong hạn mức quy định.

Tuy nhiên, hình thức này đi kèm nhiều bất cập: Phí rút tiền mặt khá cao, lãi suất bị tính ngay lập tức từ thời điểm rút, trong khi hạn mức cũng bị siết chặt theo chính sách của từng ngân hàng và từng loại thẻ.

Theo luật sư Hoàng Thị Dinh (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), các ngân hàng đều cung cấp tính năng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng nhưng không khuyến khích khách hàng sử dụng bởi chi phí cao và dễ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán.

Lợi dụng điểm yếu này, các dịch vụ ăn theo thẻ tín dụng đã nở rộ trên mạng xã hội với những lời mời chào hấp dẫn như: “Thiếu bao nhiêu đáo bấy nhiêu”, “chi phí thấp giúp khách hàng tối ưu dòng tiền”, “hỗ trợ tận nhà tại Hà Nội”, “giao dịch cực nhanh, bảo mật tuyệt đối”, “tiện lợi, an toàn, tận tâm, uy tín”...

Chia sẻ về thực tế này, chị Nguyễn Thu Trang (phường Yên Hòa) cho hay: “Có những lúc tôi cần tiền mặt gấp, lại ngại vay mượn bạn bè, người thân nên đành chấp nhận rút tiền mặt từ thẻ tín dụng vì chỉ vài ngày sau là có tiền hoàn trả. Tuy nhiên, rút trực tiếp qua ngân hàng sẽ chịu phí cao hơn nên tôi thường tìm đến các kênh dịch vụ ngoài. Vấn đề cốt lõi là phải tìm được một địa chỉ thực sự uy tín”.

Tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thực tế, không thể có khái niệm dịch vụ rút tiền hay đáo hạn thẻ tín dụng “uy tín” như kỳ vọng của chị Nguyễn Thu Trang. Về bản chất, đây là hình thức vay nóng thông qua giao dịch khống, khi máy POS bị biến thành công cụ rút tiền trá hình.

Phương thức hoạt động của các “chiêu” này là thực hiện các giao dịch “núp bóng” quẹt thẻ mua hàng tại đơn vị chấp nhận thẻ nhưng thực tế không hề phát sinh việc mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ. Sau khi hoàn tất giao dịch, chủ thẻ sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ cho cửa hàng.

Luật sư Hoàng Thị Dinh cho hay: “Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, tại Điểm c, Khoản 7, Điều 32 nêu rõ mức phạt tiền từ 200-300 triệu đồng đối với hành vi thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi sử dụng, lợi dụng thẻ ngân hàng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán, cung ứng hàng hóa và cung ứng dịch vụ)”.

Dù đã có quy định và mức phạt nghiêm khắc, thời gian qua vẫn nở rộ nhiều vụ việc thu thập, tàng trữ trái phép thẻ tín dụng hoặc thuê máy POS để thực hiện giao dịch khống nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã phát cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng hoạt động thanh toán thẻ để “đảo thẻ tín dụng” và rút tiền mặt trái quy định qua máy POS.

Cụ thể, các đối tượng thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh “ảo”, đăng ký ngành nghề nhưng không có hoạt động mua bán thực tế, sau đó dùng máy POS quẹt thẻ cho khách nhằm hợp thức hóa giao dịch.

Tinh vi hơn, một số đường dây còn tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thẻ để thanh toán xoay vòng nhằm kéo dài thời gian trả nợ và che giấu nguy cơ mất khả năng thanh toán. Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng thường chia nhỏ giao dịch hoặc phân phối qua nhiều máy POS và tài khoản khác nhau.

Cục An ninh mạng khẳng định, hoạt động này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật về lĩnh vực ngân hàng mà còn xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng lẫn tổ chức tín dụng. Hơn thế nữa, nó tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế và nhiều hệ lụy pháp lý khác.

Chỉ mất vài phút để nhận về khoản tiền mặt, nhưng đổi lại, chủ thẻ có nguy cơ bị lộ thông tin bảo mật, mất tài sản hoặc vướng vào vòng lao lý vì tiếp tay cho giao dịch trái phép.

Để phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia “đảo thẻ”, “đáo hạn thẻ” hay “rút tiền thẻ tín dụng” trái quy định; hãy sử dụng thẻ đúng mục đích, cân đối tài chính và thanh toán dư nợ đúng hạn.

Đồng thời, các cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp không được sử dụng hoặc cho người khác mượn tài khoản, máy POS vào các mục đích trái pháp luật. Trường hợp biết rõ mục đích phạm tội mà vẫn tiếp tay, hỗ trợ thực hiện, các cá nhân hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.