Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) dự kiến mua lại 4,5 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu

HAX dự kiến mua lại 4,5 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã ck: HAX) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.Theo tờ trình, Haxaco xin ý kiến cổ đông về kế hoạch mua lại 4,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,19% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Giá mua tối đa được Haxaco xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian nhận ý kiến đến 17h ngày 27/10/2026. Danh sách cổ đông thực hiện quyền đã được chốt tại ngày 2/10/2026. Đáng chú ý, quy mô mua lại lần này đã được điều chỉnh giảm so với phương án Haxaco từng công bố trước đó. Cụ thể, tại Nghị quyết số 17 ngày 17/9/2026, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,65% số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo phương án mới, Haxaco dự kiến thực hiện mua lại cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên thị trường chứng khoán, thông qua công ty chứng khoán được chỉ định. Mục đích của đợt mua lại là cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất tại thời điểm thực hiện.

Thời điểm triển khai cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, dự kiến trong quý IV/2026 đến hết năm 2027. Sau khi hoàn tất việc mua lại, Haxaco sẽ thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế mua lại tính theo mệnh giá.

Haxaco cho công ty con vay 25 tỷ đồng

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 9/2026, Haxaco đã thông qua việc cho Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt vay vốn. Theo đó, HAX dự kiến cho doanh nghiệp này vay 25 tỷ đồng, với thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân.

Khoản vay được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn đầu tư. Lãi suất khoản vay được xác định theo thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm giải ngân.