Dịch vụ múa lân ở Hà Tĩnh kín lịch khi Trung thu cận kề

Nhiều năm trở lại đây, múa lân sư là một trong những tiết mục không thể thiếu trong đêm hội trăng rằm được tổ chức ở các cơ quan, đơn vị, trường học. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều đội múa lân sư với trang phục đẹp và bài múa điêu luyện, hấp dẫn, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

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Đoàn Lân Sư Rồng Nhật Long Hà Tĩnh duy trì tập luyện trước giờ biểu diễn.

Từ giữa tháng Bảy âm lịch, anh Võ Phi Đạt - Trưởng đoàn Lân Sư Rồng Nhật Long Hà Tĩnh (đường Nguyễn Xí, phường Thành Sen) đã bắt đầu nhận các cuộc gọi đặt lịch biểu diễn Trung thu. Sau 3 năm hoạt động, đoàn đã có lượng khách ổn định. So với năm ngoái, lượng khách đặt lịch Trung thu năm nay tăng khoảng 40%. Hai đội múa lân của đoàn gần như kín lịch từ mồng 2 đến hết rằm tháng Tám.

Anh Võ Phi Đạt cho biết: “Đoàn chúng tôi có 25 thành viên nhưng vẫn phải từ chối bớt lịch vì không đủ người và thời gian để đáp ứng. Từ sau mồng 10 đến rằm tháng Tám là cao điểm, nhóm chia làm hai đội chạy 13 - 15 show diễn mỗi ngày. Nhiều khách đặt lịch từ sớm, có điểm diễn ở các xã xa như: Kỳ Anh, Hương Sơn... nên chúng tôi phải tính toán, sắp xếp thật kỹ để không trễ giờ. Những ngày cao điểm, anh em trong đoàn gần như liên tục di chuyển giữa các điểm diễn, ăn uống và tranh thủ ngủ nghỉ trên xe".

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Đoàn Lân Sư Rồng Nhật Long Hà Tĩnh biểu diễn tại chương trình Trung thu của Vietcombank Hà Tĩnh.

Mức giá mỗi suất diễn được xây dựng theo quy mô chương trình và nhu cầu của khách, dao động từ 2-6 triệu đồng. Phụ huynh cũng lựa chọn các gói diễn phù hợp để tạo thêm không khí Trung thu và mang đến cho con một mùa trăng đáng nhớ.

Anh Lê Văn Mạnh (Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh) cho biết: “Vào dịp Trung thu, trường tổ chức rước đèn, phá cỗ cho con em cán bộ trong trường. Dù vào thời điểm phải chạy show, đoàn múa lân vẫn đến đúng giờ và biểu diễn rất nhiệt tình. Trang phục, đạo cụ được chuẩn bị chu đáo, các động tác múa nhịp nhàng, uyển chuyển, đẹp mắt nên các con rất thích thú”.

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Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh thuê dịch vụ múa lân phục vụ chương trình Trung thu.

Không chỉ kinh doanh dịch vụ, nhiều đội múa lân còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, thời gian qua, đoàn Lân Sư Rồng Hoàng Kim Đường Hà Tĩnh ở phường Thành Sen đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn miễn phí. Tại một số trường học, đoàn cũng nhận mức giá thấp hơn nhiều so với giá dịch vụ trên thị trường.

Chị Trần Thị Hoài Thu - Trưởng đoàn Lân Sư Rồng Hoàng Kim Đường Hà Tĩnh chia sẻ: “Bình quân mỗi năm, đội nhận 100 suất diễn. Sát Trung thu, có những đêm phải biểu diễn ở 4-5 địa chỉ nên khá vất vả. Ngoài những buổi diễn có hợp đồng, nhiều năm qua, đội cũng tham gia các chương trình từ thiện cùng các nhà tài trợ trên địa bàn. Với chúng tôi, ý nghĩa nhất là được mang niềm vui đến cho các em nhỏ trong dịp tết Trung thu”.

Đoàn Lân Sư Rồng Hoàng Kim Đường Hà Tĩnh tất bật chạy show để kịp phục vụ nhiều điểm diễn trong những ngày cận tết Trung thu.

Ngoài dịp tết Trung thu, múa lân còn được nhiều gia đình, cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn trong các sự kiện như khai giảng, khai trương, khánh thành, tế tổ các dòng họ... Nhu cầu biểu diễn vào nhiều thời điểm trong năm tạo thêm việc làm và thu nhập cho những người tham gia các đội múa.

Em Lê Văn Cường - thành viên đoàn Lân Sư Rồng Nhật Long Hà Tĩnh (phường Trần Phú) cho biết: “Ngoài công việc chính là bán hàng, hai năm nay em còn tham gia múa lân. Ban đầu, em chỉ đi theo để phụ giúp vì thích không khí sôi động của các buổi diễn. Từ đầu năm nay, sau khi quen việc và được vào múa chính, mỗi show em được trả từ 200.000 - 500.000 đồng. Vào dịp tết Trung thu, em tham gia khoảng 20 - 30 sự kiện, thu nhập khoảng 5 triệu đồng”.

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Với những người gắn bó với múa lân, mỗi buổi diễn là một lần mang tiếng trống, sắc màu và niềm vui Trung thu đến với các em nhỏ.

Trung thu cận kề cũng là lúc những người theo nghề múa lân sư bước vào những ngày tất bật nhất. Lịch diễn nối tiếp nhau, những chuyến đi kéo dài từ sân trường, khu dân cư đến từng gia đình, nhưng sau mỗi suất diễn vẫn là niềm vui của người biểu diễn và tiếng cười của trẻ nhỏ. Với những người làm nghề, đó cũng là cách để giữ lửa đam mê và mang đến một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.