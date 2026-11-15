Dịch vụ mua hàng hộ: Giải pháp tiện lợi trong cuộc sống hiện đại

Thay vì tranh thủ ghé siêu thị sau giờ làm, chị Lê Thủy (35 tuổi, phường Hàm Rồng) chỉ cần mở ứng dụng của siêu thị, chọn những món hàng cần mua rồi hẹn giờ giao tận nhà.

Chị Thủy cho biết: “Dịch vụ này thực sự rất tiện lợi với người bận như tôi, không chỉ hàng hóa cần thiết mà thực phẩm tươi sống hằng ngày đều chọn lựa thoải mái như đi chợ. Khi đi làm về, thực phẩm đã có trong nhà để nấu”.

Chị Lê Thủy sử dụng dịch vụ mua hàng hộ tại các siêu thị.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như Co.opmart, GO!, Bách hóa Xanh... đã triển khai dịch vụ mua hàng trực tuyến, đi chợ hộ và giao tận nhà. Đây là hình thức do chính các đơn vị kinh doanh tổ chức, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm trên ứng dụng, thanh toán trực tuyến và nhận hàng tại địa chỉ đăng ký. Một số hệ thống còn áp dụng chính sách miễn phí giao hàng trong phạm vi nhất định, giúp việc mua sắm thuận tiện hơn.

Bên cạnh dịch vụ do các siêu thị cung cấp, mua hàng hộ được các cá nhân thực hiện. Đặc biệt, từ khi trung tâm thương mại AONE Mall đi vào hoạt động, nơi đây thu hút lượng lớn khách đến tham quan, mua sắm, nhất là vào dịp cuối tuần. Nhiều mặt hàng bánh kẹo, đồ ăn, thực phẩm được khách hàng quan tâm, nhưng không phải ai cũng có thời gian trực tiếp đến lựa chọn và mua sắm. Khác với dịch vụ đặt hàng của các hệ thống siêu thị, hoạt động này không thuộc chương trình hay dịch vụ chính thức của Aone Mall mà do người mua hộ tự tổ chức, nhận đơn và thu phí.

Một số mặt hàng “hot trend” được nhiều người đặt hàng “mua hộ”.

Chị N.T.T, một người nhận mua hàng hộ cho biết: “Để mua được đồ dễ dàng, tôi thường đi vào lúc thấp điểm, khi trung tâm vừa mở cửa, ít người. Việc tìm hàng, thanh toán cũng nhanh hơn. Sau đó, tôi sắp xếp giao hàng cho khách vào buổi trưa hoặc buổi tối”.

Các mặt hàng khách thường nhờ mua chủ yếu là bánh, đồ ăn, thực phẩm đang “hot” tại trung tâm. Khách gửi hình ảnh hoặc danh sách sản phẩm cần mua, người mua trực tiếp đến trung tâm tìm hàng, thanh toán rồi sắp xếp giao đến địa chỉ yêu cầu.

Theo chị N.T.T, phí mua hộ thường được tính theo số lượng sản phẩm, phổ biến khoảng 5.000-10.000 đồng/món, chưa bao gồm phí vận chuyển. Với những đơn hàng có nhiều mặt hàng, người mua hộ phải dành thời gian tìm kiếm, kiểm tra và sắp xếp để giao đúng yêu cầu. Đặc biệt, một số sản phẩm được nhiều người quan tâm hoặc có thời điểm bán nhất định đòi hỏi người nhận đơn phải chủ động về thời gian, có mặt sớm để lựa chọn được hàng.

Trung tâm thương mại Aone Mall với ẩm thực đa dạng, nơi các món ngon được nhiều người sử dụng dịch vụ mua hàng hộ.

Tuy nhiên, do hoạt động theo hình thức cá nhân, dịch vụ mua hàng hộ đòi hỏi sự minh bạch và tin cậy. Người mua và người nhận mua hộ cần thống nhất rõ giá hàng, phí dịch vụ, vận chuyển. Đồng thời kiểm tra kỹ sản phẩm, hóa đơn trước khi giao nhận để tránh phát sinh tranh chấp.

Các hình thức mua hàng hộ đang mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, nhất là những người bận rộn. Dù do siêu thị hay cá nhân cung cấp, yếu tố chất lượng hàng hóa, chi phí minh bạch và sự tin cậy vẫn là điều kiện để dịch vụ duy trì lâu dài.