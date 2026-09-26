Dịch vụ lạ ở Trung Quốc: Trả tiền để được gãi giúp giảm căng thẳng

Khách hàng nằm thư giãn trong khi nhân viên sử dụng móng tay giả bằng nhựa để nhẹ nhàng gãi lên cơ thể, giúp giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Ảnh chụp màn hình: Mạng xã hội

Theo truyền thông, anh Zhang Xiaochao, 32 tuổi, đã nảy ra ý tưởng kinh doanh độc đáo này sau khi xem một đoạn video ngắn trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người vợ gãi lưng cho chồng. Đọc bình luận bên dưới, anh nhận thấy nhiều người cho biết họ sẵn sàng trả tiền để được người khác gãi lưng theo cách tương tự.

Anh Zhang vốn yêu thích cảm giác được cha nhẹ nhàng gãi lưng khi còn nhỏ và thường chìm vào giấc ngủ trong những lần như vậy. Ký ức đó đã gợi cho anh ý tưởng biến hoạt động tưởng như rất đỗi đời thường này thành một dịch vụ có thu phí.

Khi mở cơ sở đầu tiên tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến, anh Zhang đang ở giai đoạn khá chật vật. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ít tên tuổi, anh đổi việc tới 7 lần chỉ trong một năm. Hai lần khởi nghiệp tiếp theo cũng nhanh chóng thất bại. Dù vậy, vẫn quyết định đặt cược vào mô hình kinh doanh này.

Quyết định đó nhanh chóng mang lại kết quả. Không lâu sau khi khai trương cơ sở đầu tiên, Zhang mở thêm cơ sở thứ hai. Hai cửa hàng hiện mang về khoảng 100.000 nhân dân tệ mỗi tháng.

Zhang cho biết anh mới bắt đầu kinh doanh dịch vụ này từ tháng 5 nhưng đã có lãi. Anh đặt mục tiêu mở rộng mô hình trên toàn Trung Quốc với khoảng 100 cơ sở mới, đồng thời muốn đưa nghề gãi thư giãn trở thành một nghề nghiệp được công nhận.

“Nhìn chung, người dân ở các thành phố lớn chịu nhiều áp lực và nhu cầu đối với loại hình dịch vụ này khá cao. Một số khách hàng cho biết dịch vụ của chúng tôi giúp họ thư giãn hơn cả massage. Chúng tôi cũng đã có khá nhiều khách quen”, anh Zhang nói với Sinchew Daily.

Cách thức phục vụ tại các cơ sở của Zhang cũng khá đơn giản. Khách hàng nằm úp, trong khi nhân viên đeo những móng tay giả bằng nhựa có đầu nhọn để nhẹ nhàng gãi lên cơ thể.

Zhang cho biết anh phải tự tìm hiểu các kỹ thuật gãi, thậm chí sáng tạo thêm một số cách thức mới, bởi gần như không có dịch vụ tương tự để tham khảo.

Mỗi giờ sử dụng dịch vụ có giá 300 nhân dân tệ ((khoảng 1,07 triệu đồng). Theo anh Zhang, mô hình này hướng đến những người muốn giải tỏa căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.