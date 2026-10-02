Dịch vụ kéo tăng trưởng kinh tế Tp.HCM lên 9,86% trong quý III

Theo Cơ quan Thống kê Tp.HCM, tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 3/2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 10,08%. Trong các khu vực kinh tế, dịch vụ tăng 9,95% và đóng góp 51,9% vào mức tăng chung. Công nghiệp - xây dựng tăng 10,17%, còn nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,4%.

Tính chung 9 tháng, tăng trưởng kinh tế Tp.HCM đạt 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Dịch vụ tăng 9,27%, chiếm 51,8% GRDP và đóng góp 53,6% vào mức tăng chung. Đây tiếp tục là khu vực có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế thành phố.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế Tp.HCM và đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP.

TS. Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Tp.HCM - đánh giá kết quả quý 3 và 9 tháng là mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. FDI, logistics và các hoạt động dịch vụ là những lĩnh vực có kết quả tích cực trong giai đoạn này.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh trong tháng 9. Theo Sở Tài chính Tp.HCM, từ đầu năm đến ngày 19/9, tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn đạt hơn 17,22 tỷ USD, bằng 156,6% kế hoạch năm. Trong đó, 1.438 dự án được cấp mới với tổng vốn 9,358 tỷ USD; 225 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn với phần tăng thêm 4,927 tỷ USD; góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp đạt 2,94 tỷ USD. Thành phố dự kiến tổng vốn FDI đăng ký cả năm có thể đạt khoảng 19 tỷ USD.

Riêng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, 9 tháng đầu năm thu hút hơn 5,57 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó FDI đạt hơn 4,2 tỷ USD, tăng 62,22% so với cùng kỳ năm 2025.

Một phần dòng vốn mới đang hướng vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, logistics, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao. Tp.HCM cũng đặt yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và đưa dự án vào hoạt động, thay vì chỉ tăng quy mô vốn đăng ký.

Khu vực dịch vụ còn được hỗ trợ bởi đà phục hồi của du lịch. Trong 9 tháng năm 2026, Tp.HCM ước đón hơn 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Kết quả quý 3 cao hơn hai quý đầu năm, nhưng mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10% vẫn đòi hỏi mức tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Thành phố đang tập trung vào giải ngân đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút FDI có chọn lọc, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng và xuất khẩu.

Đầu tư công tiếp tục là một trong những nguồn lực được đẩy nhanh. Đến cuối tháng 8, Tp.HCM giải ngân khoảng 85.141 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch năm và đặt mục tiêu hoàn thành 100% vào cuối năm.

Ba tháng cuối năm cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ tăng cao. Với dịch vụ hiện đóng góp hơn một nửa mức tăng GRDP, diễn biến của khu vực này cùng tiến độ giải ngân vốn đầu tư và triển khai các dự án FDI sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả tăng trưởng của Tp.HCM trong cả năm 2026.