Dịch vụ hàng không toàn cầu sẽ vượt 420 tỷ USD năm 2045

Theo Báo cáo Dự báo Dịch vụ Toàn cầu (GSF) vừa được Airbus công bố, đội bay thế giới dự kiến đạt 45.550 chiếc vào năm 2045, trong khi lượng hành khách tăng gấp đôi lên khoảng 10 tỷ lượt trong hai thập kỷ tới. Nhu cầu nhân lực của ngành hàng không cũng tăng mạnh, với khoảng 730.000 kỹ thuật viên bảo dưỡng, 660.000 phi công và 1,05 triệu tiếp viên cần được bổ sung trong giai đoạn này.

Thị trường dịch vụ hàng không được dự báo tăng trưởng bình quân 3,8% mỗi năm. Trong sáu phân khúc được Airbus khảo sát, bảo dưỡng máy bay chiếm quy mô lớn nhất, còn dịch vụ kỹ thuật số và kết nối có tốc độ phát triển nhanh nhất, dự kiến tăng gấp ba vào năm 2045.

Hoạt động bảo dưỡng máy bay được dự báo chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị trường dịch vụ hàng không toàn cầu.

Theo Airbus, bảo dưỡng ngoài máy bay (Off-Wing), bao gồm sửa chữa và đại tu thiết bị tại xưởng, sẽ đạt quy mô 217 tỷ USD vào năm 2045, tăng trưởng bình quân 3,7% mỗi năm. Đội bay toàn cầu ngày càng lớn, trong khi nhiều máy bay đang khai thác bước vào giai đoạn sử dụng lâu năm, khiến nhu cầu sửa chữa và thay thế phụ tùng tiếp tục gia tăng.

Phân khúc hỗ trợ hoạt động bảo trì được dự báo đạt 104 tỷ USD, tăng trưởng 4,3% mỗi năm. Các dịch vụ này tập trung vào cung ứng vật tư đúng thời điểm, quản lý hàng tồn kho và hỗ trợ kỹ thuật nhằm bảo đảm máy bay đáp ứng yêu cầu về điều kiện bay, duy trì độ tin cậy trong quá trình khai thác.

Trong khi đó, bảo dưỡng trên máy bay (On-Wing), gồm các đợt kiểm tra kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu, có thể đạt 36 tỷ USD vào năm 2045. Mức tăng trưởng bình quân 2,8% mỗi năm của phân khúc này gắn với sự mở rộng số lượng máy bay đang hoạt động.

Đáng chú ý, dịch vụ kỹ thuật số và kết nối được dự báo đạt 27 tỷ USD vào năm 2045, tăng trưởng bình quân 5,3% mỗi năm, cao nhất trong sáu phân khúc được Airbus khảo sát. Việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ kết nối thời gian thực ngày càng quan trọng khi các hãng hàng không phải kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả khai thác và hạn chế gián đoạn chuyến bay.

Các giải pháp kỹ thuật số cho phép theo dõi tình trạng máy bay, hỗ trợ dự báo nhu cầu bảo dưỡng và điều chỉnh kế hoạch khai thác. Airbus đánh giá công nghệ này có thể góp phần giảm nguy cơ chậm, hủy chuyến, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận kỹ thuật và vận hành.

Hai lĩnh vực còn lại gồm tùy chỉnh, nâng cấp máy bay và đào tạo nhân lực, với quy mô dự kiến lần lượt đạt 21 tỷ USD và 17 tỷ USD vào năm 2045. Hoạt động nâng cấp tập trung vào cải tạo khoang hành khách, tích hợp công nghệ mới trên các máy bay hiện hữu. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng hàng triệu lao động đặt ra yêu cầu mở rộng hệ thống đào tạo phi công, kỹ thuật viên và tiếp viên.

Bà Cristina Aguilar Grieder - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Dịch vụ khách hàng mảng Máy bay Thương mại của Airbus, nhận định ngành hàng không cần chuẩn bị cho sự gia tăng mạnh của đội bay toàn cầu. Theo bà, việc kết hợp mô hình vận hành dự đoán, hiện đại hóa đội bay và các giải pháp kỹ thuật số sẽ giúp hãng hàng không duy trì khả năng khai thác, độ tin cậy và an toàn trong dài hạn.

Về phân bố thị trường, Airbus dự báo châu Âu cùng các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS), Bắc Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về tổng nhu cầu dịch vụ hàng không trong 20 năm tới. Châu Á, bao gồm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc và Nam Á, được đánh giá có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.