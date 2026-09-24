Dịch vụ Hàng không Taseco (AST): Hai sếp ngoại rời Hội đồng quản trị sau thương vụ đổi chủ nghìn tỷ

Hai đại diện quỹ ngoại rút khỏi cơ quan quản trị

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco vừa tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 đến 2027 của ông Kim HongJin và ông Lars Kjaer. Cả hai cá nhân đều đưa ra lý do theo nguyện vọng cá nhân. Ngay sau khi nhận đơn, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã phê duyệt kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 6/11/2026 tại Hà Nội để trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung hai nhân sự thay thế.

Sự thay đổi nhân sự cấp cao này có mối liên hệ trực tiếp với quá trình cơ cấu lại sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, ông Kim HongJin mang quốc tịch Hàn Quốc được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị từ tháng 6/2022 và hiện là Giám đốc quỹ STIC. Trong khi đó, ông Lars Kjaer mang quốc tịch Đan Mạch tham gia Hội đồng quản trị từ tháng 11/2017 và đang giữ chức Phó Tổng giám đốc quỹ PENM. Việc hai cá nhân này xin rút lui diễn ra ngay sau khi tổ chức mà họ đại diện hoàn tất việc bán toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp hàng không Việt Nam.

Tập đoàn Nhật Bản rót 1.053 tỷ đồng trở thành cổ đông lớn thứ hai

Về thương vụ giao dịch cổ phần, quỹ STIC đã bán ra 5,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% vốn, khép lại gần 7 năm đầu tư kể từ tháng 9 năm 2019. Đồng thời, quỹ PENM cũng bán toàn bộ hơn 9,5 triệu cổ phiếu, tương đương 17,64% vốn sau khoảng 9 năm góp vốn. Các giao dịch quy mô lớn này đều được thực hiện qua phương thức thỏa thuận trong ngày 14/09/2026.

Ở chiều mua vào, Tập đoàn Sojitz Corporation đến từ Nhật Bản đã nhận chuyển nhượng toàn bộ lượng cổ phiếu mà hai quỹ ngoại trên bán ra với tổng giá trị 1.053 tỷ đồng. Kết thúc giao dịch, Sojitz chính thức trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco với tỷ lệ sở hữu 27,64%, đứng sau cổ đông chi phối là Taseco Group với tỷ lệ 51%. Quá trình sang tay cổ phần này đã được cổ đông doanh nghiệp chấp thuận từ đầu tháng 9.

Về tổ chức mua lại, Sojitz là tập đoàn thương mại tổng hợp lớn của Nhật Bản được hình thành từ sự hợp nhất giữa Nichimen và Nissho Iwai. Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, tổ chức này có mạng lưới hoạt động đa ngành với hơn 27.000 nhân sự trên toàn cầu. Trước khi rót vốn trực tiếp, Sojitz đã có mối liên hệ gián tiếp với doanh nghiệp hàng không Việt Nam thông qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng Miễn Thuế Jalux Taseco. Tại liên doanh này, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco nắm giữ 51% vốn, trong khi Sojitz đang sở hữu 22,22% vốn tại đối tác JALUX của Nhật Bản. Các tài liệu công bố hiện chưa nêu chi tiết kế hoạch hợp tác kinh doanh sắp tới giữa hai bên sau khi cấu trúc cổ đông thay đổi.