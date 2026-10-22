Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (NCT): Doanh thu tăng, lợi nhuận quý III đi xuống

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã ck: NCT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo quý III/2026, NCT đạt doanh thu thuần hơn 360 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng của hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa đủ bù đắp sự sụt giảm của nguồn thu tài chính và áp lực chi phí.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ gần 31,9 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 6,9 tỷ đồng trong quý III/2026. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng từ 5,2 tỷ đồng lên 12,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 26,8 tỷ đồng lên 35,2 tỷ đồng. Các yếu tố trên khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của NCT giảm 14,2% so với cùng kỳ, xuống hơn 98,1 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, NCT đạt doanh thu thuần hơn 972 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 317 tỷ đồng, tăng 20% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Theo giải trình của doanh nghiệp, sản lượng hàng hóa phục vụ trong 9 tháng tăng 8,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong 9 tháng tăng thêm 17,5 tỷ đồng, tương đương 41,3%, nhờ khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng và tiền gửi ngắn hạn.

Riêng trong quý III, NCT đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tổ chức các chương trình thi đua và triển khai dịch vụ mới, đồng thời đầu tư cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng kéo theo chi phí gia tăng, qua đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý và khiến lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ.