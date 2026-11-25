Hành khách bị mắc kẹt tại ga quốc tế St Pancras ở thủ đô London, Anh, sau khi các chuyến tàu Eurostar đi và đến London bị hủy. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Eurostar cho biết thêm dịch vụ bị gián đoạn ở cả hai chiều giữa Paris và London, đồng thời khuyến cáo hành khách thay đổi lịch trình sang ngày khác. Eurostar cũng gửi lời xin lỗi vì sự gián đoạn này và khẳng định những hành khách bị ảnh hưởng có thể đặt lại vé cho chuyến đi mới hoặc nhận hoàn tiền.

Eurostar kêu gọi các tổ chức công đoàn tiếp tục thảo luận trực tiếp với công ty và nhấn mạnh doanh nghiệp luôn sẵn sàng đối thoại trên tinh thần xây dựng, song không nêu rõ bộ phận nào đang đình công cũng như nguyên nhân cụ thể. Kênh truyền hình BFMTV của Pháp dẫn nguồn tin từ công đoàn cho hay nhân viên Eurostar phát động cuộc đình công này nhằm yêu cầu tăng lương trong bối cảnh các cuộc đàm phán lương định kỳ hàng năm đang diễn ra.

Ngoài tuyến Paris - London, Eurostar còn khai thác các điểm đến tại Bỉ, Hà Lan và Đức. Một số chuyến tàu thuộc các tuyến này cũng ghi nhận tình trạng chậm chuyến vào sáng cùng ngày.

Trong khi đó, tại Hy Lạp, cũng trong ngày 25/11, hàng nghìn người dân ở nhiều thành phố đã tham gia cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ nhằm phản đối chi phí sinh hoạt leo thang, gây gián đoạn nghiêm trọng hệ thống giao thông công cộng và nhiều dịch vụ thiết yếu. Cuộc đình công khiến hệ thống tàu điện ngầm tại Athens phải ngừng hoạt động. trong khi các tuyến phà cũng trong tình trạng tương tự. Các chuyến bay đến và đi từ 15 sân bay khu vực của Hy Lạp cũng bị đình chỉ hoàn toàn do nhân viên phụ trách dịch vụ thông tin chuyến bay tham gia bãi công.

Theo cảnh sát, khoảng 14.000 người đã tuần hành tại Athens và Thessaloniki để hưởng ứng lời kêu gọi từ các tổ chức công đoàn đại diện cho công chức, công nhân bến tàu và giáo viên.

Số liệu của Ủy ban châu Âu cho thấy nền kinh tế Hy Lạp năm nay dự kiến tăng trưởng 1,8%, cao hơn mức trung bình 1,1% của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Tuy nhiên, mức lương ở Hy Lạp vẫn ở mức thấp, lương tối thiểu (trước thuế) hiện chỉ đạt 968 euro (hơn 1.000 USD)/tháng, trong khi giá nhà ở tăng vọt do làn sóng bùng nổ du lịch hậu đại dịch COVID-19, kéo theo giá thuê nhà cũng leo thang. Bên cạnh đó, cơ quan thống kê quốc gia Elstat cho biết lạm phát tháng 10 đã tăng mạnh lên 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cam kết nếu tái đắc cử, ông sẽ nâng mức lương tối thiểu lên 1.000 euro vào đầu năm 2028.