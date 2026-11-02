Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BTV) báo lãi hơn 24 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ phải trả tăng 72%

Lợi nhuận quý III/2026 tăng 28%

CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (mã ck: BTV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III/2026, BTV ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 371,5 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Động lực doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh lữ hành.

Giá vốn hàng bán trong kỳ đạt hơn 320,4 tỷ đồng, tăng tương ứng 8%, phần lớn đến từ giá vốn dịch vụ lữ hành. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt hơn 48 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính của BTV giảm mạnh 59% xuống còn 381 tỷ đồng, do trong kỳ không còn ghi nhận khoản cổ tức. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 27%, chủ yếu do chi phí lãi vay gia tăng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 1% và 4%. Dù chịu áp lực từ chi phí tài chính, BTV vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 8,7 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BTV ghi nhận doanh thu thuần đạt 832,9 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 4%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 9%. Tuy nhiên, hoạt động tài chính tiếp tục tạo áp lực khi doanh nghiệp ghi nhận mức lỗ gần 3,5 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều gia tăng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lũy kế vẫn đạt hơn 24,3 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, BTV đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 35 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 838 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 30 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản tăng 36%, nợ phải trả tăng mạnh

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng tài sản của BTV đạt hơn 722 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm. Động lực chính đến từ sự gia tăng mạnh của khoản trả trước ngắn hạn cho các nhà cung cấp khác. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng tăng đáng kể, chủ yếu do chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tăng vọt.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt gần 460 tỷ đồng, tăng 72% so với đầu năm. Phần lớn mức tăng đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn đối với các đối tượng khác. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu ghi nhận hơn 262 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 1% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn gần 8,6 tỷ đồng, giảm 14%.