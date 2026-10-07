Dịch vụ đóng góp hơn một nửa tăng trưởng GRDP TP. Hồ Chí Minh

Khu vực dịch vụ vẫn là động lực tăng trưởng chính của thành phố với mức tăng 9,27%, chiếm 51,8% GRDP

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,06%, quy mô ước đạt 2.465.015 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,4% GRDP; công nghiệp - xây dựng 35,8%; dịch vụ 51,8% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 11%.

Riêng 9 ngành dịch vụ chủ yếu tăng 9,54%, chiếm 47,1% GRDP và đóng góp 49,6% vào mức tăng GRDP. Trong đó, 5 ngành có tỷ trọng đóng góp lớn, cho thấy vai trò dẫn dắt ngày càng rõ của các lĩnh vực dịch vụ chủ lực.

Nổi bật nhất là vận tải với mức tăng 14,16%, cao nhất trong các ngành dịch vụ. Dù chỉ chiếm 9% GRDP, lĩnh vực này đóng góp tới 13,9% vào mức tăng trưởng chung. Kết quả trên được hỗ trợ bởi việc thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, cùng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử kéo theo nhu cầu logistics và vận tải gia tăng.

Hoạt động thương mại tăng 8,2%, đóng góp 11,1% vào mức tăng GRDP. Tuy nhiên, tốc độ tăng của lĩnh vực này vẫn thấp hơn mức tăng chung của khu vực dịch vụ trong bối cảnh mặt bằng giá còn ở mức cao.

Trong khi đó, hoạt động tài chính tăng 8,96%, đóng góp 6,8% vào tăng trưởng GRDP. Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, kết quả này cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế có xu hướng cải thiện khi dư nợ tín dụng tiếp tục tăng, các tổ chức tín dụng duy trì nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh.

Các ngành dịch vụ dựa trên công nghệ và tri thức cũng trở thành những động lực tăng trưởng đáng chú ý. Hoạt động khoa học và công nghệ tăng 9,58%, đóng góp 4,4% vào mức tăng GRDP; thông tin và truyền thông tăng 10,28%, đóng góp khoảng 4,4%. Đây được xem là những lĩnh vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng theo chiều sâu và nâng cao năng suất của thành phố.

Bên cạnh đó, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,66%, đóng góp 10,5% vào mức tăng GRDP.

Sức cầu tiêu dùng tiếp tục duy trì tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 tăng 5,3% so với tháng trước và 15,6% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, chỉ tiêu này ước đạt 1.488.689 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Những kết quả trên cho thấy khu vực dịch vụ, với sự dẫn dắt của vận tải - logistics, thương mại, tài chính và các ngành dựa trên công nghệ, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh.