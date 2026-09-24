Dịch vụ công trực tuyến: Từ hạ tầng số đến tiện ích cho người dân Phú Thọ

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.895 thủ tục hành chính, trong đó 1.408 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 487 thủ tục cung cấp trực tuyến một phần. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 97,42%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 95,62%; 100% thủ tục được tiếp nhận phi địa giới trong phạm vi tỉnh.

Cán bộ, công chức xã Lai Đồng hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Việc tiếp nhận phi địa giới giúp giảm phụ thuộc vào địa điểm hành chính trong phạm vi tỉnh, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp lựa chọn nơi thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục. Cùng với đó, việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết là cơ sở để hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có, hỗ trợ quá trình tra cứu và tái sử dụng dữ liệu trong những lần giao dịch tiếp theo.

Riêng đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ, 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 100%, hồ sơ được số hóa đạt 100%. Những kết quả này cho thấy quy trình điện tử đã trở thành một phần thường xuyên trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, một chỉ số khác cũng cần được nhìn nhận đầy đủ: tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 64,8%. Báo cáo đồng thời chỉ ra rằng tỷ lệ người dân khu vực miền núi tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Điều này cho thấy giữa việc cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ trực tuyến và khả năng người dân tự sử dụng dịch vụ vẫn còn khoảng cách nhất định.

Khoảng cách đó có thể đến từ điều kiện hạ tầng, thiết bị, kỹ năng số và thói quen giao dịch. Tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin và chất lượng đường truyền còn khó khăn. Một số hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành Trung ương cũng chưa thực sự ổn định, đôi khi phát sinh lỗi hệ thống hoặc cấu hình cứng.

Vì vậy, mục tiêu của giai đoạn tiếp theo không chỉ là nâng tỷ lệ thủ tục có thể thực hiện trực tuyến, mà còn là giúp người dân có thể tự thực hiện một cách thuận lợi. Sở Khoa học và Công nghệ đặt nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ các xã triển khai chuyển đổi số, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về sử dụng nền tảng số và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành.

Ở góc độ người dân, chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi một thủ tục được thực hiện nhanh hơn, ít giấy tờ hơn và giảm số lần đi lại. Bởi vậy, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu, Phú Thọ đang phải giải quyết một bài toán không kém phần quan trọng: nâng kỹ năng số và thu hẹp khoảng cách sử dụng công nghệ giữa các nhóm dân cư, nhất là tại khu vực cơ sở.