Ngày 17/11, Chính phủ công bố dự thảo Nghị quyết thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại Hà Nội, Huế và Gia Lai: Ảnh Vnpost

Tuy nhiên, khi một phần quy trình hành chính được chuyển giao cho doanh nghiệp, việc xác định trách nhiệm pháp lý nếu hồ sơ bị thất lạc, thông tin cá nhân bị lộ lọt hoặc kết quả giải quyết sai sót cần được quy định rõ ràng.

Mở rộng dịch vụ công, trách nhiệm không thể bị bỏ ngỏ

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm triển khai dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng tại Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Gia Lai.

Theo dự thảo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được giao bố trí nhân viên tham gia một số công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng.

Những công việc này gồm hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, số hóa, nộp hồ sơ, hỗ trợ thanh toán, theo dõi tình trạng xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, các điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng có thể được tổ chức độc lập với Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đây là mô hình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cơ quan hành chính, đồng thời tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và những người còn hạn chế kỹ năng sử dụng công nghệ.

Tuy nhiên, khác với hoạt động chuyển phát bưu phẩm thông thường, hồ sơ hành chính thường chứa nhiều thông tin có giá trị pháp lý và dữ liệu cá nhân quan trọng như căn cước, địa chỉ cư trú, giấy khai sinh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin hộ tịch, tài chính.

Khi doanh nghiệp tham gia tiếp nhận và xử lý những hồ sơ này, chỉ một sai sót trong quá trình nhập liệu, quét tài liệu, luân chuyển hoặc trả kết quả cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ công, mà còn là thiết lập cơ chế kiểm soát và xác định trách nhiệm cụ thể của từng chủ thể tham gia.

Hồ sơ thất lạc, thông tin bị lộ: Ai phải chịu trách nhiệm?

Một tình huống có thể phát sinh là người dân giao hồ sơ cho nhân viên bưu chính nhưng tài liệu bị thất lạc trong quá trình tiếp nhận, số hóa hoặc luân chuyển.

Khi đó, người dân sẽ phải liên hệ với doanh nghiệp bưu chính hay cơ quan hành chính có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết?

Về nguyên tắc, cần phân biệt trách nhiệm cung ứng dịch vụ với trách nhiệm thực hiện quyền lực hành chính.

Doanh nghiệp bưu chính chỉ được thực hiện những công việc được giao trong phạm vi thí điểm.

Việc tiếp nhận, số hóa hay hỗ trợ luân chuyển hồ sơ không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp được thay thế cơ quan nhà nước trong việc thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với thiệt hại phát sinh từ hành vi của nhân viên doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm bồi thường có thể được xem xét theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, trong đó có Điều 597 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao.

Trong khi đó, nếu thiệt hại xuất phát từ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái pháp luật của người thi hành công vụ thuộc trường hợp được bồi thường, trách nhiệm của Nhà nước phải được xem xét theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Như vậy, không thể mặc nhiên quy toàn bộ trách nhiệm cho doanh nghiệp bưu chính chỉ vì hồ sơ được tiếp nhận tại điểm cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Ngược lại, cũng không thể để người dân phải tự xác định lỗi thuộc về nhân viên bưu chính hay cơ quan hành chính rồi mới được giải quyết quyền lợi.

Điều cần thiết là phải có quy trình tiếp nhận, bàn giao, lưu vết và xác nhận trách nhiệm ở từng khâu. Khi xảy ra sự cố, cơ quan đầu mối phải có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, phối hợp xác minh và hướng dẫn người dân thực hiện quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường theo đúng quy định.

Số hóa hồ sơ: Không thể xem nhẹ quyền riêng tư của người dân

Một vấn đề khác cần được đặc biệt quan tâm là bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình số hóa hồ sơ, nhân viên bưu chính có thể tiếp xúc với nhiều loại giấy tờ chứa thông tin riêng tư. Nếu quy trình quản lý không chặt chẽ, dữ liệu có thể bị sao chép, sử dụng sai mục đích, chia sẻ cho bên không có thẩm quyền hoặc bị truy cập trái phép.

Điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Đây là cơ sở hiến định quan trọng để bảo vệ thông tin của người dân trong quá trình cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) đặt ra khuôn khổ pháp lý đối với hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, trong đó yêu cầu việc thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu phải tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện và mục đích theo quy định.

Do đó, việc doanh nghiệp bưu chính được tiếp cận hồ sơ hành chính không đồng nghĩa với việc có quyền tự do khai thác hoặc sử dụng thông tin trong hồ sơ.

Cần làm rõ doanh nghiệp được tiếp cận những loại dữ liệu nào, trong thời gian bao lâu, được phép thực hiện những thao tác gì và ai có quyền truy cập hệ thống. Đặc biệt, phải có cơ chế kiểm soát việc sao chép, lưu trữ, chuyển giao và tiêu hủy dữ liệu sau khi hoàn thành công việc được giao.

Nếu thông tin cá nhân bị lộ lọt, người dân cần được thông báo, hướng dẫn xử lý và có cơ chế yêu cầu bảo vệ quyền lợi, khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Xã hội hóa dịch vụ công không đồng nghĩa với chuyển giao trách nhiệm của Nhà nước

Việc huy động doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công là hướng đi phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Tuy nhiên, cần phân định rõ giữa xã hội hóa khâu phục vụ và trách nhiệm quản lý nhà nước.

Người dân đến điểm bưu chính để thực hiện thủ tục hành chính vẫn đang thực hiện quyền của mình trước cơ quan nhà nước.

Do đó, việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia không thể làm phát sinh thêm rào cản hoặc khiến người dân phải gánh chịu những rủi ro vốn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Để mô hình thí điểm thực sự phát huy hiệu quả, dự thảo cần làm rõ ít nhất ba vấn đề.

Thứ nhất, quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính và cơ quan hành chính trong từng công đoạn, từ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ, số hóa, luân chuyển đến trả kết quả. Mỗi lần bàn giao cần có dữ liệu xác nhận, thời điểm thực hiện và chủ thể chịu trách nhiệm.

Thứ hai, thiết lập cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát quyền truy cập, lưu vết hoạt động của nhân viên và xử lý sự cố an ninh mạng. Đồng thời, phải có quy định rõ về trách nhiệm khi nhân viên sử dụng hoặc tiết lộ thông tin trái phép.

Thứ ba, bảo đảm quyền lựa chọn và quyền khiếu nại của người dân. Người dân cần được thông tin rõ về phạm vi công việc mà doanh nghiệp được thực hiện, các khoản phí, lệ phí hợp pháp và địa chỉ tiếp nhận phản ánh khi phát sinh sự cố.

Việc sử dụng điểm dịch vụ công qua bưu chính không nên trở thành điều kiện bắt buộc làm hạn chế khả năng tiếp cận thủ tục hành chính.

Một mô hình dịch vụ công hiện đại không chỉ được đánh giá bằng số lượng hồ sơ tiếp nhận hay thời gian giải quyết được rút ngắn, mà còn phải được đo bằng mức độ an toàn, minh bạch và khả năng bảo vệ quyền lợi của người dân.

Xã hội hóa có thể giúp Nhà nước thực hiện công việc hiệu quả hơn, nhưng không thể trở thành lý do để trách nhiệm pháp lý bị phân tán.

Khi người dân giao giấy tờ và dữ liệu cá nhân cho một điểm cung cấp dịch vụ công, họ có quyền được biết hồ sơ đang ở đâu, ai đang xử lý và ai phải chịu trách nhiệm nếu quyền lợi của mình bị xâm phạm.