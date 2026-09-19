Dịch vụ chờ hồi sinh sau qua đời 'độc, lạ' ở Australia

Các thi thể trên thuộc về những người đã chi hơn 200.000 USD trước khi qua đời để được bảo quản bằng công nghệ đông lạnh xác (cryonics), với hy vọng một ngày nào đó khoa học đủ tiến bộ để đưa họ trở lại cuộc sống.

Nhà kho bảo quản lạnh thi thể của công ty Southern Cryonics ở Holbrook. Ảnh: The Guardian

Cơ sở Southern Cryonics do Peter Tsolakides điều hành đã mở cửa năm 2023 và được giới thiệu là cơ sở bảo quản lạnh tử thi duy nhất ở Nam bán cầu. Theo công ty, trên thế giới chỉ có khoảng 6 cơ sở tương tự, ước tính đang bảo quản lạnh thi thể của khoảng 1.000 người. Tại Holbrook, thi thể của các “khách hàng” được treo ngược trong những bình chứa lớn gọi là dewar, vốn hoạt động giống những chiếc phích khổng lồ, liên tục được bổ sung nitơ lỏng.

Ông Tsolakides chọn Holbrook vì nơi này nằm giữa 2 thành phố Sydney và Melbourne của Australia, đồng thời tương đối ít nguy cơ xảy ra động đất hoặc lũ lụt. Đây cũng là nơi có sẵn nguồn cung nitơ lỏng do hoạt động chăn nuôi gia súc và bảo quản tinh dịch, phôi bò. Theo báo Guardian, nitơ lỏng phải được bổ sung thường xuyên cho dewar vì không thể bịt kín hoàn toàn các bình chứa thi thể. Nếu làm vậy, áp suất có thể khiến bồn phát nổ.

Southern Cryonics quảng bá dịch vụ như một cơ hội để kéo dài sự sống, nhưng chính người đứng đầu công ty cũng thừa nhận để hồi sinh một người trong tương lai, nhân loại trước hết phải “chinh phục cái chết”, tức là chữa được các bệnh đã gây tử vong và phát triển công nghệ có thể đưa người đã mất trở lại dương thế. Ông Tsolakides ước tính khả năng các bệnh nhân được hồi sinh sau khoảng 250 năm chỉ vào khoảng 10%, nhưng cho rằng “10% vẫn tốt hơn là không có gì”.

Một quy trình tốn kém và đầy rủi ro

Sau khi một người qua đời, cơ thể được làm lạnh càng nhanh càng tốt. Theo Southern Cryonics, quá trình “thủy tinh hóa” kéo dài khoảng 8 giờ nhằm hạn chế tổn thương tế bào. Thi thể được làm lạnh, sau đó được bơm các hóa chất bảo quản giống như chất chống đông để hạn chế sự hình thành tinh thể băng và đưa mô vào trạng thái giống như thủy tinh trước khi được đặt trong nitơ lỏng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thi thể tại cơ sở đều trải qua đầy đủ quy trình này. Một số được “đông lạnh trực tiếp”. Chính hợp đồng của Southern Cryonics cũng yêu cầu khách hàng thừa nhận các phương pháp bảo quản lạnh xác hiện nay nhiều khả năng sẽ gây tổn thương thể chất, thậm chí tổn thương không thể phục hồi. Nếu công nghệ hồi sinh trong tương lai trở thành hiện thực, khách hàng còn phải trả một khoản phí phục hồi chưa được xác định.

Chi phí ban đầu ước tính khoảng 60.000 USD cho quá trình ổn định và bảo quản, sau đó là 150.000 USD cho Southern Cryonics để lưu trữ vô thời hạn, cùng khoản phí thành viên 350 USD mỗi năm. Công ty yêu cầu thanh toán trước và khuyến nghị khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ trị giá khoảng 210.000 USD.

Các thi thể được bảo quản lạnh ở nhiệt độ khoảng -196°C trong các bình nitơ lỏng. Ảnh: The Guardian

Ông Tsolakides nói chi phí duy trì một thi thể trong trạng thái đông lạnh khoảng 5.500 USD mỗi năm, phần lớn dành cho nitơ lỏng và nhân công. Ông dự định đầu tư 100.000 USD từ mỗi khách hàng vào các quỹ cổ phiếu lớn, kỳ vọng số tiền này có thể tăng thành một quỹ trị giá hàng tỷ USD trong khoảng 250 năm và giúp tài trợ cho việc hồi sinh trong tương lai.

Tuy nhiên, việc sử dụng bảo hiểm nhân thọ để tài trợ cho công nghệ đông lạnh thi thể vẫn chưa được bảo đảm. Southern Cryonics cho biết phần lớn các ca bảo quản được tài trợ bằng bảo hiểm, nhưng ông Tsolakides thừa nhận mới chỉ có một khách hàng Australia được công ty bảo hiểm đồng ý chi trả.

Hội đồng Các nhà bảo hiểm nhân thọ Australia cũng tuyên bố họ không thể xác minh hoặc xác nhận những tuyên bố của Southern Cryonics, CryoPath hay các nhà môi giới về việc sử dụng bảo hiểm cho mục đích trên.

Khoa học hiện tại chưa thể bảo quản toàn bộ cơ thể

Các nhà khoa học tỏ ra hoài nghi sâu sắc về khả năng hồi sinh con người bằng công nghệ đông lạnh thi thể. Phó giáo sư Saffron Bryant, chuyên gia về bảo quản lạnh tại Đại học RMIT, lưu ý khoa học hiện nay chưa đủ khả năng bảo quản nguyên vẹn toàn bộ cơ thể người.

Quá trình thủy tinh hóa đã áp dụng thành công với tế bào, phôi và các sản phẩm máu. Các chất bảo vệ lạnh hoạt động tương tự chất chống đông, giúp ngăn tinh thể băng hình thành và làm tổn thương tế bào. Nhưng việc đưa chất bảo vệ này đến mọi bộ phận của một cơ thể người là điều chưa thể thực hiện.

Một vấn đề khác là tốc độ làm lạnh không đồng đều. Phần bên ngoài cơ thể, chẳng hạn da, có thể nguội nhanh hơn phần bên trong, tạo ra những tổn thương nghiêm trọng. Giáo sư Bryant ví quá trình này với một quả dâu tây bị đông lạnh rồi rã đông, khiến cấu trúc của nó có thể trở nên mềm nhũn và không thể trở lại trạng thái ban đầu.

Ngay cả khi khoa học giải quyết được vấn đề bảo quản, vẫn còn câu hỏi lớn hơn là nguyên nhân khiến người đó tử vong. Một người chết vì bệnh tim, Alzheimer hoặc một căn bệnh khác không thể đơn giản được chữa khỏi chỉ bằng cách đông lạnh cơ thể. Khả năng khôi phục cả ý thức cũng như cơ thể càng nằm ngoài phạm vi khoa học hiện nay và theo ông Bryant, gần với “chủ nghĩa thần bí” hơn là khoa học thực nghiệm.

Hai bình chứa thi thể khổng lồ (dewar) được bơm nitơ lỏng liên tục. Ảnh: The Guardian

Chuyên gia luật Kate Falconer cũng mô tả công nghệ bảo quản lạnh thi thể như một “giấc mơ” chưa có cơ sở cụ thể. Dù vậy, bà thừa nhận với một số người, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh nan y, phương pháp này có thể trở thành tia hy vọng cuối cùng về một cuộc sống lâu dài hơn.

Niềm tin vào tương lai

Bất chấp những hoài nghi của giới khoa học, những người tham gia “cộng đồng bảo quản lạnh thi thể” vẫn tin công nghệ tương lai có thể thay đổi mọi thứ. Tại Southern Cryonics, những thi thể khách hàng mới tiếp tục được đưa vào bảo quản, trong đó người trẻ nhất là một phụ nữ qua đời ở độ tuổi 40.

Philip Rhoades, quản lý cơ sở là một trong những người tin tưởng mạnh mẽ vào ý tưởng kéo dài sự sống. Ông từng tham gia bảo quản mô não và hiện có ý định sẽ để thi thể mình được "ngủ đông" tại Holbrook sau khi qua đời. Theo ông Rhoades, các thế hệ tương lai có thể muốn hồi sinh những người từng sống nhiều thế hệ trước và thậm chí trò chuyện với họ.

Ông Rhoades cho rằng con người có thể được hồi sinh vào khoảng năm 2080 và những trường hợp được bảo quản tốt có thể có hơn 50% cơ hội sống lại, dù thừa nhận không có gì bảo đảm.

Do đó, công nghệ bảo quản lạnh thi thể nằm ở ranh giới giữa khoa học, niềm tin và hy vọng. Với các chuyên gia, công nghệ hiện tại chưa chứng minh được khả năng bảo quản và hồi sinh một con người hoàn chỉnh. Với những người đăng ký dịch vụ, hơn 200.000 USD là cái giá để mua một cơ hội mong manh trước cái chết. Ông Rhoades tuyên bố nếu một ngày nào đó họ thực sự được đánh thức trong tương lai, đó sẽ là lần “trúng số độc đắc” của cuộc đời.