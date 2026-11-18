UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 8151, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Theo UBND tỉnh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến phức tạp. Từ đầu tháng 11/2026 đến nay, dịch phát sinh tại 12 xã, phường; đáng chú ý, 50% trong số này là những địa phương tái phát dịch.

Chủ tịch xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu dịch lây lan diện rộng. Ảnh minh hoạ.

Tại các địa bàn như Đồng Thái, Tây Hoa Lư, Nho Quan…, số lượng lợn mắc bệnh phải tiêu hủy lớn, một số ổ dịch kéo dài nhiều ngày và liên tục tái phát. Bên cạnh yếu tố thời tiết bất lợi và đặc điểm dịch tễ phức tạp của virus, UBND tỉnh chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương. Việc lãnh đạo, giám sát, phát hiện dịch chưa quyết liệt; kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển lợn trong vùng dịch còn thiếu chặt chẽ.

Đáng lo ngại, vẫn xảy ra tình trạng người dân vứt xác lợn chết ra môi trường, buôn bán sản phẩm nhiễm bệnh. Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chưa được thực hiện bảo đảm; việc bố trí cán bộ có chuyên môn chăn nuôi, thú y phục vụ chống dịch chưa được quan tâm đúng mức.

Trước nguy cơ dịch tiếp tục lây lan, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường huy động tối đa nguồn lực, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Các địa phương phải ưu tiên bố trí cán bộ có chuyên môn chăn nuôi, thú y thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công trực tiếp bám sát cơ sở, phối hợp triển khai các biện pháp xử lý.

Khi phát hiện ổ dịch, phải khẩn trương tổ chức lực lượng khoanh vùng, xử lý và tiêu hủy lợn mắc bệnh theo quy định của Luật Thú y và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 11145. Việc tiêu hủy phải căn cứ kết luận chẩn đoán của cán bộ chuyên môn, bảo đảm đúng quy trình, công khai, minh bạch.

Đối với địa bàn đang có dịch, tỉnh yêu cầu thiết lập chế độ theo dõi, báo cáo tình hình dịch bệnh hằng ngày, hằng tuần; thực hiện nghiêm việc kiểm soát giết mổ, vận chuyển, đưa vào, đưa ra và lưu thông lợn cùng các sản phẩm từ lợn trong vùng dịch, trừ trường hợp được phép theo quy định. Các hành vi vi phạm phải được phát hiện, xử lý nghiêm.

Tỉnh yêu cầu kiên quyết ngăn chặn tình trạng bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường, gây nguy cơ phát tán mầm bệnh và ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, để dịch bệnh bùng phát, lây lan diện rộng hoặc xảy ra tình trạng vứt xác lợn chết gây ô nhiễm môi trường.