Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại xã Nghĩa Đồng, đã tiêu hủy hơn 46 tấn

Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn xã Nghĩa Đồng.

Theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Đồng, ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trên địa bàn được phát hiện và công bố tại xóm Nghĩa Bình. Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ lây lan, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát và xử lý ổ dịch nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Lực lượng chức năng tiến hành thu gom số lợn nhiễm bệnh tại một gia trại trên địa bàn xóm Bình Sơn.

Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Nghĩa Đồng Đặng Thị Vân cho biết, ngay sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo và tổ tiêu hủy để triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Tính đến thời điểm báo cáo, toàn xã ghi nhận 13 hộ chăn nuôi tại các xóm Nghĩa Bình, Bình Sơn và Đại Thành có lợn mắc bệnh, với tổng trọng lượng buộc phải tiêu hủy hơn 46 tấn. Đây là thiệt hại đáng kể đối với các hộ chăn nuôi, đồng thời cho thấy diễn biến phức tạp và nguy cơ lây lan của dịch bệnh nếu không được kiểm soát kịp thời.

Hàng chục hộ chăn nuôi tại các xóm Nghĩa Bình, Bình Sơn và Đại Thành, xã Nghĩa Đồng có lợn mắc bệnh.

Trước tình hình trên, UBND xã Nghĩa Đồng đã phối hợp với ban cán sự các xóm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực chăn nuôi, các điểm có nguy cơ phát sinh dịch bệnh; đồng thời cắm biển cảnh báo tại khu vực có dịch để nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân.

Địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát và xử lý ổ dịch nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Đặc biệt, nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh qua hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, địa phương đã ban hành thông báo tạm dừng các hoạt động giết mổ, kinh doanh, buôn bán và vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra vào vùng có dịch và vùng bị dịch uy hiếp.

Tiến hành cắm biển cảnh báo tại khu vực có dịch để nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân.

Theo thông báo của UBND xã, kể từ ngày 7/10/2026, các hoạt động nêu trên được tạm dừng tại các xóm Nghĩa Bình, Yên Bình, Bình Sơn, Khe Thần, Đại Thành và khu vực chợ Nghĩa Bình. Đây là biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát việc lưu thông lợn và các sản phẩm từ lợn, hạn chế nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan sang các khu vực khác.

Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực chăn nuôi, các điểm có nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, chính quyền xã Nghĩa Đồng đang tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động thực hiện các quy định về an toàn sinh học, vệ sinh và khử trùng chuồng trại; không giấu dịch, không tự ý vận chuyển, giết mổ hoặc tiêu thụ lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Hơn 46 tấn lợn nhiễm dịch bệnh trên địa bàn xã Nghĩa Đồng buộc phải tiêu hủy.

Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng, ý thức chấp hành của mỗi hộ chăn nuôi có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan, từng bước khống chế và sớm ổn định hoạt động chăn nuôi của người dân trên địa bàn.