Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại một số địa phương ở Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. (Ảnh: CTV)

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, dịch vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương; nguy cơ phát sinh, tái phát và lây lan còn cao, nhất là trong điều kiện mưa lũ và hoạt động vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn gia tăng.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch tại một số địa phương còn hạn chế như chưa chủ động bố trí nhân lực, kinh phí; giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch chưa kịp thời; tiêu hủy, vệ sinh, khử trùng chưa bảo đảm yêu cầu; quản lý chăn nuôi, thu gom, vận chuyển, giết mổ chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chưa hiệu quả.

Để chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức phòng, chống dịch trên địa bàn; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, phân công rõ người phụ trách từng địa bàn, từng nhiệm vụ.

Bố trí thú y xã; phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư, hóa chất, địa điểm tiêu hủy, kinh phí và báo cáo ngay những khó khăn vượt thẩm quyền.

Các xã, phường tiếp tục chỉ đạo tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Thường xuyên báo cáo tiến độ tiêm phòng. Sau khi kết thúc đợt tiêm, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/10/2026 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công điện nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để dịch tả lợn châu Phi và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.