Sau nhiều năm đầu tư chăn nuôi, gia đình ông Nguyễn Văn Tuân ở xã Tân An đã phải đối mặt với thiệt hại lớn khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện.

Toàn bộ đàn lợn của gia đình bị ảnh hưởng, buộc phải tiêu hủy. Không chỉ mất nguồn thu nhập, gia đình còn đứng trước áp lực về vốn để khôi phục sản xuất.

Các địa phương có dịch tả lợn châu Phi lập chốt kiểm dịch

Theo ông Tuân, trước mắt gia đình chưa có kế hoạch tái đàn mà phải chờ thêm thời gian để ổn định kinh tế, đồng thời theo dõi tình hình dịch bệnh.

Dự kiến khoảng một năm nữa, khi các điều kiện thuận lợi hơn, gia đình mới tính đến việc tiếp tục chăn nuôi.

Thực tế này cũng là lựa chọn của nhiều hộ chăn nuôi tại Nghệ An sau khi dịch bệnh gây thiệt hại.

Với những gia đình chủ yếu dựa vào chăn nuôi nhỏ lẻ, việc khôi phục đàn lợn không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn mà còn liên quan đến điều kiện chuồng trại, con giống và khả năng kiểm soát dịch bệnh.

Tại xã Tân Phú, bà Lê Thị Hoa cho biết, nếu tiếp tục đầu tư chăn nuôi, gia đình sẽ chuyển hướng sang nuôi lợn nái sinh sản.

Theo bà Hoa, giá lợn hơi hiện giảm, trong khi chi phí thức ăn và các khoản đầu tư khác vẫn cao, khiến người nuôi khó tính toán hiệu quả kinh tế nếu tập trung nuôi lợn thịt.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu, thực hiện tiêu hủy lợn bệnh theo quy định

Còn ông Nguyễn Văn Tiến ở xã Nghĩa Đồng lựa chọn chưa đưa lợn giống vào nuôi trở lại. Thay vào đó, gia đình dành thời gian vệ sinh, rắc vôi và khử trùng chuồng trại, chủ động các biện pháp phòng dịch trước khi tính đến việc khôi phục đàn.

Không chỉ chịu thiệt hại trực tiếp từ dịch bệnh, người chăn nuôi hiện còn phải đối diện với những biến động của thị trường.

Giá bán thấp khiến khả năng thu hồi vốn giảm, trong khi việc duy trì đàn lợn lại kéo theo nhiều chi phí phát sinh. Sự cộng hưởng của những yếu tố này khiến quyết định tái đàn trở nên thận trọng hơn.

Dịch tả lợn châu Phi không chỉ diễn biến phức tạp tại các địa phương đồng bằng. Tại phường Vinh Phú, từ đầu năm đến nay, dịch xuất hiện ở 7 khối, buộc phải tiêu hủy hơn 200 con lợn, tương đương khoảng 14 tấn.

Riêng khối Tân Hòa Hợp có 34 hộ bị ảnh hưởng, chiếm khoảng 50% tổng số hộ có lợn bị tiêu hủy.

Trước tình trạng xác lợn chết bị vứt ra môi trường, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an xác minh, truy tìm người vi phạm, đồng thời tuyên truyền người dân không bán, giết mổ hoặc vứt xác lợn thuộc diện tiêu hủy.

Theo thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 30 ổ dịch tả lợn châu Phi.

Trong đó, 7.500 con lợn đã buộc phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 450 tấn. Dịch phần lớn xảy ra tại nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở các xã miền núi. Một số địa phương ghi nhận số lợn chết cao như: Châu Tiến, Quỳ Châu, Nga My, Tương Dương, Nghĩa Đồng, Lượng Minh...

Những cơ sở có quy mô lớn, đầu tư chuồng trại khép kín và quy trình chăm sóc bài bản có điều kiện thuận lợi hơn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan vẫn hiện hữu, nhất là tại các khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ.

Ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại nhiều xã, phường, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Đáng chú ý, phần lớn các hộ bị ảnh hưởng có quy mô chăn nuôi nhỏ, nguồn lực hạn chế nên gặp nhiều khó khăn khi khôi phục đàn sau dịch.

Trước tình hình này, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân không nóng vội tái đàn khi các điều kiện phòng dịch chưa bảo đảm.

Việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại cần được thực hiện thường xuyên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn con giống, phương tiện vận chuyển và người ra vào khu vực chăn nuôi.

Đối với những cơ sở từng xảy ra dịch bệnh, người dân cần thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý môi trường, vệ sinh chuồng trại và chỉ đưa vật nuôi trở lại khi đáp ứng yêu cầu của cơ quan thú y.

Việc lựa chọn con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng cũng là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh tái phát.

Bên cạnh giải pháp phòng dịch, việc tổ chức lại sản xuất theo hướng trang trại tập trung, an toàn sinh học cần được chú trọng.

Tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi

Người chăn nuôi cũng cần chủ động tính toán quy mô đàn phù hợp với khả năng tài chính, tránh đầu tư dàn trải trong thời điểm thị trường chưa ổn định.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn là mối đe dọa đối với ngành chăn nuôi, khôi phục đàn lợn không thể chỉ tính bằng số lượng vật nuôi được bổ sung.

Điều quan trọng hơn là bảo đảm điều kiện sản xuất an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho người dân và duy trì sự ổn định của nguồn cung thực phẩm trên địa bàn.

Chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật tư, hóa chất và kinh phí phục vụ công tác phòng dịch. Việc tiêm vaccine cho đàn vật nuôi cần được đẩy mạnh, bảo đảm tỷ lệ tiêm đạt trên 80% tổng đàn.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở phối hợp với ngành thú y, quản lý thị trường kiểm soát hoạt động vận chuyển, thu gom, giết mổ; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, giấu dịch hoặc vứt xác động vật gây ô nhiễm môi trường.