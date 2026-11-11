Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 3 xã Vĩnh Thanh, Phước Long và Vĩnh Phước

Ngày 11/11, đoàn công tác Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau do ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các xã về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, chủ trì buổi làm việc tại xã Vĩnh Thanh.

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Phước Long, từ ngày 18/10 đến 10/11/2026, trên địa bàn các xã: Vĩnh Thanh, Phước Long và Vĩnh Phước đã ghi nhận 12 hộ chăn nuôi có heo mắc bệnh và chết.

Đàn heo nhiễm bệnh có biểu hiện như sốt cao, bỏ ăn, ủ rũ, xuất huyết dưới da, tím tái. Kết quả xét nghiệm một số mẫu bệnh phẩm xác định dương tính với vi-rút tả heo châu Phi, các trường hợp còn lại được xử lý theo diện nghi nhiễm bệnh.

Ông Nguyễn Quang Nhân, Phó Trưởng trạm phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Phước Long, báo cáo tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn các xã: Vĩnh Thanh, Phước Long và Vĩnh Phước.

Lực lượng thú y đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tiêu huỷ toàn bộ 143 con heo với tổng trọng lượng hơn 10,3 tấn.

Trong đó, xã Vĩnh Thanh tiêu huỷ 112 con, trọng lượng 7.707 kg; xã Phước Long tiêu huỷ 25 con, trọng lượng 2.045 kg; xã Vĩnh Phước tiêu huỷ 6 con, trọng lượng 595 kg.

Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Phước Long tiến hành cân, thống kê trọng lượng heo nhiễm bệnh tại ấp Vĩnh Bình (xã Vĩnh Thanh) để làm cơ sở hỗ trợ cho hộ dân bị thiệt hại.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương và đại diện hộ chăn nuôi đã phản ánh những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Ông Trần Vi Thanh (ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thanh) cho rằng tình trạng mua bán, vận chuyển heo không rõ nguồn gốc là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan.

Ông Lê Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, kiến nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ hoá chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Phước Long phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi trong buổi làm việc tại xã Phước Long.

Bên cạnh đó, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê chính xác tổng đàn heo; triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các khu vực có dịch và vùng lân cận, ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ các cơ sở giết mổ, tiêu thụ thịt heo; hướng dẫn người dân khai báo ngay khi có heo bệnh, chết và tuyệt đối không mua bán, vận chuyển, không vứt xác heo chết ra kênh rạch./.