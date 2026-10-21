Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long

Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại TP Cần Thơ. Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Cần Thơ.

Nhiều địa phương ghi nhận ổ dịch

Tại TP Cần Thơ, theo thông tin từ ngành thú y, tính từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 20 xã, phường. Trong đó, có 10 xã, phường chưa qua 21 ngày giám sát, theo dõi kể từ khi ghi nhận dịch. Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy hơn 900 con heo mắc bệnh và chết.

Riêng từ ngày 3 đến 8/10/2026, dịch xuất hiện tại các xã Đại Hải, Nhơn Mỹ, Tân Phước Hưng, Lương Tâm và Tân Thạnh. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Trong số các địa phương ghi nhận dịch, xã Nhơn Mỹ chịu thiệt hại lớn nhất với 2 ổ dịch tại ấp Phụng Tường 1 và Mỹ Lợi, khiến 213 con heo mắc bệnh, chết phải tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 14 tấn. Tại xã Tân Phước Hưng, một ổ dịch được phát hiện ở ấp Mỹ Thạnh, buộc tiêu hủy 32 con heo, trọng lượng gần 4 tấn.

Tại An Giang, theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến ngày 18/10/2026, toàn tỉnh ghi nhận 12 ổ dịch tả heo châu Phi tại 8 xã, với 216 con heo mắc bệnh, chết và 283 con bị tiêu hủy, tổng trọng lượng 14.225 kg. Ngành chức năng đang phối hợp với các địa phương triển khai biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan.

Các ổ dịch được ghi nhận tại các xã Bình An, Thạnh Đông, Thạnh Lộc, Châu Thành, Đông Hòa, Giồng Riềng, Gò Quao và Hòn Đất. Trong đó, xã Châu Thành ghi nhận 3 ổ dịch tại 4 hộ chăn nuôi, với 22 con heo mắc bệnh, chết và 30 con bị tiêu hủy. Xã Giồng Riềng có 2 ổ dịch tại 3 hộ, với 57 con mắc bệnh, chết và 66 con bị tiêu hủy.

Tại xã Thạnh Đông, ghi nhận 50 con heo mắc bệnh, chết và 100 con bị tiêu hủy. Xã Thạnh Lộc có 30 con heo mắc bệnh, chết và 30 con bị tiêu hủy. Riêng xã Hòn Đất ghi nhận 11 con heo mắc bệnh đã được tiêu hủy.

Trong khi đó, tại Cà Mau, từ đầu năm 2026 đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh ghi nhận 19 ổ dịch tại 15 xã, ảnh hưởng đến 113 hộ chăn nuôi. Tổng số heo chết và bị tiêu hủy là 1.375 con, với tổng trọng lượng gần 87,47 tấn.

Đáng chú ý, tính đến ngày 14/10, Cà Mau vẫn còn 5 ổ dịch chưa qua 21 ngày kể từ khi ghi nhận, tại các xã Trần Văn Thời, Vĩnh Mỹ, Đá Bạc, Khánh Bình và Châu Thới. Các địa bàn này cần tiếp tục được theo dõi, giám sát nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Tại Vĩnh Long, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ ngày 29/9 đến 8/10/2026, dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 6 hộ thuộc 6 xã, phường gồm Phú Quới, Trung Hiệp, Hòa Bình, Tân Long Hội, phường Bình Minh và phường Đông Thành. Tổng số heo phải tiêu hủy là 357 con, với khối lượng hơn 17,8 tấn.

Số liệu tại các địa phương được thống kê theo những mốc thời gian khác nhau, chưa phản ánh đầy đủ tình hình dịch bệnh toàn vùng tại cùng một thời điểm. Tuy nhiên, các ổ dịch được ghi nhận cho thấy dịch tả heo châu Phi vẫn là nguy cơ đáng lưu ý đối với hoạt động chăn nuôi tại ĐBSCL.

Heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh được tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm ngăn ngừa dịch bệnh tái phát và lây lan ra diện rộng. Ảnh Trung tâm Công ích xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau.

Tăng cường phòng dịch, hạn chế thiệt hại

Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế lây lan. Người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn heo, vệ sinh và tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi.

Khi phát hiện heo có biểu hiện bất thường hoặc chết không rõ nguyên nhân, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương để được kiểm tra, hướng dẫn xử lý. Việc tự ý vận chuyển, mua bán, giết mổ heo bệnh hoặc vứt xác heo chết ra môi trường có thể làm tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Cùng với đó, công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ và kinh doanh heo, sản phẩm từ heo cần được tăng cường, nhất là tại các khu vực có dịch. Các cơ sở chăn nuôi cần thực hiện nghiêm quy trình an toàn sinh học, kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống và vệ sinh môi trường.

Dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại trực tiếp về đàn vật nuôi, tạo áp lực kinh tế đối với các hộ phải tiêu hủy heo. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý các ổ dịch đã xuất hiện, cần chú trọng phòng bệnh từ cơ sở, nâng cao ý thức của người chăn nuôi và kiểm soát chặt các khâu trong chuỗi sản xuất, lưu thông sản phẩm chăn nuôi./.